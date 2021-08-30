В Барнауле оштрафовали на 300 тысяч рублей организатора концерта Ольги Бузовой

Бузова выступала в ТРЦ "Галактика" Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Барнауле организатора шоу Ольги Бузовой оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушение антиковидных требований. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

– Постановлением Железнодорожного районного суда Барнаула ООО «Алькор и Ко» (компания «Л'Этуаль») было признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей, – сообщают в ведомстве.

Ольга Бузова выступила в Барнауле как приглашенная звезда промоакции «ТИКТОК бьюти-пати», которую устроила сеть косметический магазинов «Л'Этуаль». На ее концерте в ТРЦ «Галактика» собрались сотни барнаульцев, несмотря на разгар пандемии коронавируса. На фото и видео в соцсетях видно, что зрители заполнили все три этажа торгового центра. Посетители не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, хотя на тот период в регионе выявляли порядка 80 новых случаев заболевания коронавирусом ежедневно.

Ранее в Республике Алтай на 200 тысяч оштрафовали алтайских чиновников за проведение фестиваля русского фольклорного творчества «Купальская ночь» в разгар пандемии. После него с коронавирусом слегли 18 участников мероприятия. Эпидемиологи установили, что заболевшие подхватили инфекцию именно во время праздника.

На сегодняшний день согласно последней редакции указа губернатора в Алтайском крае запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе дискотеки в ночных клубах. В театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных объектах, цирках, бассейнах разрешена наполняемость на 50%.

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