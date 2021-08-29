Жительница Алтайского края с двумя детьми застряла в сирийском лагере для беженцев

О тяжелой ситуации рассказала родственница женщины на личном приеме у омбудсмена Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жительница Алтайского края отправившаяся вместе с гражданским мужем жить за границу, оказалась заперта в сирийском лагере для беженцев и теперь не может вернуться в Россию.

Роман жительницы Горняка с ее гражданским супругом должен был стать настоящим сказочным приключением, но вместо жизни на райском курорте Турции женщина вместе с детьми очутилась в заложника совершенно в другой стране.

Эту историю во время личного приема у Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина рассказала пенсионерка из Локтевского района. А он опубликовал подробности разговора на своей странице в Instagram. По словам женщины, в трудной жизненной ситуации оказалась ее внучка и две правнучки. Скрепя сердцем, она отпустила их заграницу вместе с сожителем своей родственницы.

- Сначала этот мужчина уверял всех, что после переезда их семья будет жить в Турции, но, когда я узнала, что они в Сирии, пришла в ужас. Спустя некоторое время мужа убили, а внучку вместе с детьми поместили в лагерь беженцев. Там у них отобрали все документы и теперь не отпускают на родину, - рассказала женщина.

Пенсионерка к настоящему моменту уже успела обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Но ситуация упирается в то, что для вывоза людей с территории Сирии необходимо восстановить документы, которые подтвердят их гражданство, а также докажут родственные связи. Но сделать это заявительница не может, так как у нее нет на это доверенности. Именно поэтому она была вынуждена обратиться за помощью к омбудсмену.

- Проблема взята мною на особый контроль, - резюмировал Ларин.