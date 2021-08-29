Почти сутки работники животноводческой стоянки возили в машине умирающего мужчину

Место происшествия Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай в суд направлено уголовное дело по факту группового убийства 42-летнего жителя Онгудайского района. Умирающим его почти сутки возили в машине.

Следователи СУСК РФ по республике восстановили ход событий этой жестокой расправы. Она произошла 6 сентября 2020 года в урочище «Тебе-Кудур» Онгудайского района. Компания из двоих жителей (среди них одна женщина) этого района 33 и 35 лет, а также 59-летнего мужчины из Алтайского края, устроила застолье в жилом помещении, расположенном на территории животноводческой стоянки.

- Через некоторое время приехал владелец соседней стоянки, который хотел забрать с собой своего работника, распивающего там алкоголь, однако сам присоединился к остальным, - рассказывают в ведомстве.

Уже во время попойки между гостем и местным мужчиной, ранее судимым за убийство и другие преступления, произошла ссора. Бывший зэк выхватил из кармана нож и клинком несколько раз ударил оппонента в грудь, отчего тот упал на пол и потерял сознание.

Собутыльники решили, что тот умер и как ни в чем не бывало продолжили отмечать что-то. Однако ко всеобщему удивлению, потерпевший спустя некоторое время пришел в себя.

- Тогда злоумышленник, действуя в группе лиц совместно с двумя другими присутствовавшими там же мужчинами, клинками ножей нанесли потерпевшему множественные удары в область груди, туловища и нижних конечностей, - продолжают в региональном СУСКе.

В какой-то момент компании показалось, что их жертва все же умерла. Тогда они погрузили тело в «УАЗ», на котором впоследствии около суток колесили по территории Онгудайского района. До тех пор, пока потерпевшего не со множественными колото-резанными ранами случайно не обнаружил один из их знакомых. Мужчина оказался более добросердечным и доставил еле живого хозяина стоянки в больницу.

Как оказалось, сердце потерпевшего к тому моменту на самом деле еще билось. Медики сутки боролись за его жизнь, но 8 сентября он скончался в результате полученных травм внутренних органов, осложнившихся обильной кровопотерей.

На время расследования уголовного дела троих обвиняемых заключили под стражу. Решения суда они также будут дожидаться там. Он состоится в ближайшее время.