На Алтае блогер показал улов и стал фигурантом дела

Мужчина не получал разрешения на нахождение на территории заповедника и добычу рыбы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту незаконной ловли рыбы в Алтайском заповеднике. Блогер сам показал выловленный хариус на своем канале в YouTube, сообщает прокуратура региона.

Молодой человек рассказывает в ролике, что незаконно проник на особо охраняемую природную территорию и признается, что делает это не в первый раз. В заповеднике он поймал рыбу и разжег костер.

– Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура Республики Алтай с привлечением специалиста Управления Росприроднадзора провела проверку по этому видео. Нарушение режима пребывания на территории «Алтайского государственного природного биосферного заповедника» подтвердилось, – отметили в ведомстве.

Эксперты установили, что ролик снят в сентябре 2020 года. Мужчина на территории заповедника в долине реки Кыга выловил восемь хариусов, причинив животному миру ущерб на сумму 7400 рублей. Ранее блогера уже задерживали сотрудники заповедника. Его привлекали к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников).

– «Алтайский государственный природный биосферный заповедник» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. – подчеркивают в прокуратуре. – На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром.

В ведомстве добавили, что мужчина не получал разрешения на нахождение на территории заповедника и добычу рыбы.

В отношении блогера возбудили дела об административных правонарушениях по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима пребывания на территории государственного природного заповедника), ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Мужчину оштрафовали на 3 и 5 тысяч рублей.

Кроме того, возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых территориях).

Напомним, ранее мы сообщали, что на Алтае в заповеднике задержали браконьеров с сетью. Всего нелегальные рыбаки поймали 6 хариусов и 6 османов. Возбудили дела по административным правонарушениям. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей. Также они должны будут возместить причиненный ущерб и стоимость незаконно добытой продукции.

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