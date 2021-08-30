Три кушетки и теплый пол: куда в Барнауле будут отвозить пьяных, пока не открылись вытрезвители

В Барнауле всех тех, кто изрядно набрался и не может стоять на ногах, привозят в токсикологическое отделение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае планируют возродить систему вытрезвителей. С начала этого года в России начал действовать закон, согласно которому региональные власти получили право на открытие «приютов» для выпивших граждан. Краевой закон о восстановлении системы вытрезвителей депутаты АКЗС планируют рассмотреть на декабрьской сессии. В каком именно виде эти учреждения вернутся на Алтай, будет известно позже. Ну а пока что изрядно выпивших и оказавшихся без чувств горожан отвозят в больницу. О том, какие там созданы условия, «КП» рассказал Герман Балаганский, заведующий токсикологическим отделением городской больницы № 11.

Особая палата

Сегодня в Барнауле всех тех, кто изрядно набрался и не может стоять на ногах, привозят в токсикологическое отделение 11-й городской больницы. Попадают они туда, конечно, не по своей воле. Одни попадаются на глаза полиции, для других неравнодушные прохожие вызывают скорую. В больнице медицинскую помощь оказывают лишь тем, кто впал в алкогольную кому. Остальные приходят в себя самостоятельно.

– Мы госпитализируем пациентов, которые находятся без сознания. Если человек находится в сознании, у него стабильное давление и сатурация в норме, то медицинская помощь ему не требуется. Таких пациентов мы помещаем в палату досуточного содержания, – поясняет Герман Балаганский.

В палате всего три кушетки, хотя в день сюда может поступать больше десяти человек. Как отмечает завотделением, ставить больше кроватей не имеет смысла – пациенты с них просто падают. В расчете на то, что эта категория «больных» предпочитает кафель мягкому матрасу, в палате сделали теплый пол. Ковры не стелили, это непрактично в месте, где санитарам регулярно приходится убирать рвоту и испражнения.

В палате досуточного содержания медики не проводят с пациентыми каких-то особенных манипуляций. Проспавшись, алкоголик либо сам уходит домой, либо его забирают родственники, если удалось медперсоналу с ними связаться.

За сутки в токсикологическое отделение привозят от 3 до 15 «синих» горожан. В год через палату проходит порядка 1600-1700 человек. Самый большой наплыв в отделение приходится в зарплатные дни - даже в праздники меньше народу. А вот если дали получку – медики уже готовятся к бою, причем иногда в прямом смысле слова.

Ругань и драки

Выпившие нередко доставляют медикам массу проблем. В вытрезвители ведь редко поступают интеллигентные люди.

– Обычные люди, когда выпьют, сядут в такси и уедут домой. А к нам попадают люди, так скажем, невысокого социального полета. Они кидаются, дерутся, ругаются, – говорит Герман Балагнский.

А ведь прибывшего в отделение пьяного человека желательно досмотреть – у него в кармане может оказаться нож или бутылка водки прозапас. Но у медиков нет на это юридического права. Работать с таким контингентом не только неприятно, но и опасно.

– Не скажу, что это происходит ежедневно, но происходит. Персонал от этого страдает. Я уже не говорю о том, как влияет на психоэмоциональный настрой, когда тебя на протяжении трех-пяти часов оскорбляют. А за работу с ними никто не доплачивает, медики не получают с этого ни копейки, – рассказывает врач.

Ночь в вытрезвителе – дорогое удовольствие

В больнице с выпивал за ночлег в больнице не берут ни копейки. Система вытрезвителей предполагает, что человек должен будет за свое пристрастие к алкоголю заплатить – от 1500 тысяч за ночь.

– Но 90% поступающих к нам больных не имеют работы. Кто их содержание будет оплачивать? – говорит Балаганский.

В совесткие годы вытрезвители были подконтрольны милиции, и, как считает Балаганский, это была действительно рабочая структура. Полицейские задерживали, досматривали выпивох, а после на работу высылали специальный бланк, по которому гражданин должен был заплатить за свое пребывание в вытрезвителе.

Сейчас медик в принципе не верит, что в Алтайском крае система вытрезвителей вернется.

– Вытрезвители в Алтайском крае не создадут, потому что всех устраивает сегодняшнее положение дел, ведь на эти цели нужно дополнительное финансирование, – считает Герман Балаганский. – Даже если введут систему государственно-частного партнерства, в частной клинике напишут, что состояние пациента ухудшилось и все равно повезут к нам. Я думаю, что медицинская общественность меня не поддержит, но на мой взгляд нужно расширить наше отделение: сделать отдельные палаты для мужчин и женщин, поставить Росгвардию для досмотров и охраны и выплачивать санитарам достойную зарплату.

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