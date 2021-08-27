«Нелюди»: в Барнауле неизвестные воруют оградки с кладбища

В полиции по данному сообщению уже проводится проверка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

26 августа жительница Барнаула Наталья Мещерякова сообщила о том, что на могиле её родителей неизвестные постепенно разбирают и выносят оградку - за месяц исчезли несколько фрагментов. Как выяснилось, кражи с кладбищ имеют массовый характер. Горожанка обратилась в полицию.

Более 20 лет назад у Натальи умер отец, его похоронили на Власихинском кладбище, а недавно скончалась и мать – теперь она лежит возле супруга. Каково же было удивление Натальи, когда посетив могилу родителей в июне, она увидела, что с забора сняли дверку.

- Оградка простояла 22 года! Маму год назад подхоронили к отцу, пришла проведать на годовщину, а тут такой «сюрприз». И на днях еще один. Наверное, не успокоятся, пока все не унесут, - рассказала женщина «Комсомолке».

Наталья уже успела пообщаться с администрацией кладбища. Там ей пояснили, что кражи носят массовый характер, поэтому женщина написала обращение в полицию. По её мнению, украденные оградки могут сдавать на металл в пункты приема, которые располагаются прямо возле кладбища.

- До какой степени деградации нужно дойти, чтобы одним воровать с кладбища, а другим скупать краденое! По православным обычаям ничего нельзя уносить с кладбища, иначе можно навлечь на себя несчастья, но у этих нелюдей нет ничего святого, - добавила жительница Барнаула.

По словам Натальи, заявление в полиции уже зарегистрировано, о результатах рассмотрения обещали сообщить дополнительно.

- Мне кажется, что далеко не все пишут обращения, так как уверены, что результат будет нулевой. Если бы завалили полицию заявлениями, то может что-то бы и сдвинулось. Тряханули бы пункты приёма и их владельцев как следует, - отметила Наталья.

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили поступление заявления и отметили, что по данному сообщению уже проводится проверка.

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