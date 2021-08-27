В алтайской тайге пропал турист, который шел в сторону заимки Агафьи Лыковой

Сотрудников МЧС доставили в тайгу на вертолете Фото: Олег УКЛАДОВ

В Турочакском районе Республики Алтай пропал путешественник, который пешком шел в направлении Хакасии, мест, где живет известная отшельница Агафья Лыкова. Мужчину искали спасатели, однако пока обнаружить его не удалось, рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» Светлана Ляшко, начальник пресс-службы республиканского управления МЧС России.

Путешествовал один

46-летний турист, уроженец села Бережки Калининской области, шел в сторону Абакана и периодически созванивался родственниками. В какой-то момент он перестал выходить на связь и его близкие забили тревогу. Мужчина пропал после того, как ушел от устья реки Кыга (притока Телецкого озера) Турочакского района.

– Это труднодоступная горно-таежная местность. Мужчина не регистрировался в МЧС и не сообщал спасателям о том, куда именно направляется. Был известен лишь его примерный маршрут, по ходу которого и были организованы поиски, – рассказала Светлана Ляшко.

Никаких следов

Сначала четыре группы спасателей пешком обследовали территорию предполагаемого маршрута пропавшего, а также примыкающие к маршруту лога и тропы общей протяженностью 75 километров. Сотрудников МЧС доставили в тайгу на вертолете. Также для поиска туриста использовали квадрокоптер, однако и это не привело к результатам.

– Не удалось обнаружить даже его следов пребывания на маршруте, хотя в поисках участвовало множество человек. Спасатели добрались и до Агафьи Лыковой, но она сказала, что не видела туриста, – добавили в МЧС.

Возможно, мужчина сошел с маршрута или изменил его, точно это неизвестно, потому что он так и не вышел на связь.

Предполагаемый маршрут туриста Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Важно!

Спасатели напоминают, что туристам, планирующим совершить горный или водный поход в Республике Алтай, необходимо зарегистрировать группу в Главном управлении МЧС России по региону. Тогда им смогут более оперативно оказать помощь в случае возникновения нештатной ситуации. Регистрацию можно пройти на сайте управления в разделе «Регистрация туристов».

Сейчас зарегистрировано 95 туристических групп общей численностью 820 человек, из них 30 детей.

– Спасатели настоятельно рекомендует воздержаться от одиночных туристических походов. Для неподготовленных туристов, прохождение категорийных спортивных маршрутов опасно для жизни. При планировании активного отдыха на природе, следует заранее тщательно изучить географические и климатические особенности местности, сделать прививку против вируса клещевого энцефалита, так как в случае инфицирования может потребоваться срочная медицинская помощь. В случае необходимости в помощи пожарных и спасателей звоните по телефону 112, – призвали в МЧС

Напомним, ранее мы сообщали, что в начале августа Республике Алтай вертолет со спасателями совершил сразу несколько вылетов к туристам, которым потребовалась экстренная эвакуация. В частности, пришли на помощь 8-летней девочке, а также 31-летней женщине из Санкт-Петербурга. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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