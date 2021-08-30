Как подвести газ бесплатно: в Алтайском крае стартовала всероссийская социальная программа

Если в вашем микрорайоне или поселке уже есть газораспределительная сеть, то «трубу» к вам доведут за ноль рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июля в Алтайском крае стартовала всероссийская социальная программа догазификации. Согласно поручению правительства Российской Федерации № 753 п. 8, она должна быть обеспечена без привлечения средств потребителей. Это означает, что если в вашем микрорайоне или поселке уже есть газораспределительная сеть, то «трубу» к вам доведут за ноль рублей.

Кто же эти счастливчики, которые могут бесплатно «догазифицироваться»? В программе участвуют только физические лица - владельцы участков и домов, расположенных в уже газифицированных населенных пунктах. Часто бывает так, что дом в собственности, а земля - нет. В этом случае требуется оформить все необходимые документы на участок, и лишь потом отправлять заявку. Важно понимать и то, что бесплатно газ «дойдет» только до границы вашего участка, далее - по огороду и в доме - вы будете осуществлять работы за свой счет.

Единый портал для заявок

Итак, собрав все необходимые документы, можно подавать заявку. Это лучше всего сделать на портале Единого оператора - www.connectgas.ru. Во-первых, здесь вы сразу проверите, входит ли ваш населенный пункт в программу газификации, во-вторых, с помощью специального калькулятора рассчитаете примерную стоимость оборудования, которое потребуется в доме и на личном участке. Эти шаги помогут принять взвешенное продуманное решение и позволят спрогнозировать расходы. И, конечно, главное - на портале можно дистанционно подать заявку, не посещая офиса газораспределительной организации.

Бесплатно газ «дойдет» только до границы вашего участка Фото: из архива компании

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и в его подразделениях ремонтно-эксплуатационного управления (адреса и телефоны размещены на региональном сайте www.altaigazprom.ru). Но где бы вы ни оформляли заявку, она обязательно должна быть представлена в электронном виде, то есть пройти через единый портал www.connectgas.ru.Подать документы можно в сельских администрациях газифицированных населенных пунктов, а также в клиентском центре

Собрав все необходимые документы, можно подавать заявку Фото: из архива компании

На территории Алтайского края программу реализует ООО «Газпром газораспределение Барнаул», именно здесь рассматривают все поступившие заявки. Отклоняют только те, что не соответствуют требованиям (представлен не полный комплект документов, указаны некорректные данные), или те, что не подходят по техническим критериям (дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте). Если по какой-либо причине подключение к сетям невозможно - заявка будет направлена в штаб для разработки плана устранения проблем. Следить за процессом можно в личном кабинете пользователя портала.

Подключение газа - событие, которое заметно повышает качество жизни Фото: из архива компании

Сроки подключения и договор

Принятая в производство заявка не означает автоматического включения в программу догазификации. Потребуется время на проведение расчетов и составление графика строительства, и только после этого станет понятно, когда и кого присоединят к сетям. В случае положительного ответа на заявку вам направят проект договора, в котором будут указаны сроки подключения. В целом работы по догазификации планируют завершить до конца 2022 года.

Программа бесплатной догазификации появилась недавно, но это не означает, что участвовать в ней могут только те, кто еще не заключил договор с монтажно-строительной организацией. Условия начинают действовать с

21 апреля 2021 года, и если договор заключен после этой даты (и даже если оплата была осуществлена), то вы можете обратиться в ООО «Газпром газораспределение Барнаул» для заключения дополнительного соглашения о бесплатности оказания услуг. Вам вернут деньги, однако срок договора о подключении может быть скорректирован.

Подключение газа - событие, которое заметно повышает качество жизни. Вы сможете контролировать температуру в помещении, у вас всегда будет горячая вода, а тепло в доме станет равномерным и стабильным. При всех несомненных плюсах газификации одним из препятствий для многих семей была ее высокая стоимость. Теперь с программой бесплатной догазификации расходы на присоединение значительно сокращаются.

Справка

При подаче заявки необходимо прикрепить копии документов: паспорта, СНИЛС, ИНН, правоутверждающего документа на домовладение и земельный участок и ситуационного плана домовладения. При регистрации на портале вам понадобится действующая электронная почта.

Подробная информация о догазификации на сайте: altaigazprom.ru, а также по телефону единой справочной: +7-800-600-0400

Подать заявку на сайте: www.connectgas.ru

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