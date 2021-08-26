Выплаты беременным в Алтайском крае-2021: топ популярных вопросов о пособии

Выплата является ежемесячной Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля начался прием заявлений на выплаты беременным в Алтайском крае-2021. В ПФР дали ответы на самые популярные вопросы по данной теме.

Кому полагается выплата?

Беременным женщинам, которые проживают на территории России, встали на учет в медорганизации с 6 по 12 неделю беременности, и имеют ежемесячный доход на человека в семье не больше регионального прожиточного минимума на душу населения.

Сколько денег?

Выплата составляет 5744 рубля и является ежемесячной на протяжении всей беременности женщины.

Пособие зачисляется на любую банковскую карту?

Нет, пособие могут получить лишь пользователи карты «Мир». При заполнении заявлении важно указать именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Сколько времени рассматривается заявление?

Рассмотрение заявления длится около 10 рабочих дней, но в некоторых случаях процесс может затянуться до месяца.

Как узнать статус рассмотрения заявления?

Отслеживать назначение выплаты можно через портал Госуслуг или, позвонив по телефону клиентской службы ПФР, где было подано заявление. Если было принято решение об отказе в назначении пособия, то заявителю придет уведомление с указанием причины.

В какие дни приходит пособие?

Ежемесячно с первого по 25-ое число месяца.

Как подать заявление?

Через сайт Госуслуги или клиентскую службу ПФР по месту жительства. В большинстве случаев никакие документы не требуется, так как фонд сам собирает информацию о заявителях.

Обязательно ли иметь гражданство РФ?

Нет, пособие можно получить и без него, если у родителя есть постоянное место жительство или временная регистрация на территории РФ. Обращаться в этом случае нужно только в ПФР, так как без гражданства учетную запись на Гоуслугах создать невозможно.

Могут ли удерживать деньги с пособия, если есть долги перед банком?

Нет.

Имеют ли право на выплату беременные женщины, которые отбывают наказание в местах лишения свободы?

Нет, так как они находятся на полном обеспечении за счет государства.

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