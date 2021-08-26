Как в Алтайском крае пройдут линейки 1 сентября 2021

Всего в этом году в школы региона пойдут почти 280 тыс. детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Учебный год в школах региона начнется в очном формате, однако линейки в Алтайском крае 1 сентября 2021 года пройдут не во всех классах. Об этом во время заседания правительства Алтайского края 25 августа рассказала Светлана Говорухина, врио министра образования и науки Алтайского края.

Как пройдут линейки 1 сентября 2021 года в Алтайском крае

– 1 сентября линейки в День знаний пройдут для первоклассников, 9-х классов и 11-х классов в соответствии с рекомендациями. Учебный год мы начинаем очно, но в режиме по второму принципу из четырех, которые мы применяли в прошлом году - это разные входы, скользящее расписание, кабинетная система и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, – заявила Светлана Говорухина.

При этом ранее начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина говорила, что линейки 1 сентября в алтайских школах тоже пройдут в очном режиме. Тогда Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на свежем воздухе. Почему в минобрнауки края изменили решение, не сообщается. Возможно, это связано с эпидобстановкой. Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 69 тыс. человек.

Глава министерства отметила, что уже почти 62% работников сферы образования привились от COVID-19.

Готовность школ

Министерство уже оценило готовность к новому учебному году школ, детсадов, учреждений дополнительного, профессионального образования, краевых центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все они готовы принимать учащихся и будут работать с 1 сентября.

Во время проверок, в частности, обращали внимание на антитеррористическую защищенность учреждений, соблюдение эпидемиологических требований, готовность обеспечить учащихся горячим питанием.

Всего в этом году в школы региона пойдут почти 280 тыс. детей. Большинство школьников (85%) будут учиться в первую смену.

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