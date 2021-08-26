Хоккеисты «Динамо-Алтай» заявили о готовности выиграть чемпионат

Руководство ХК "Динамо-Алтай" Фото: предоставлено пресс-службой

Руководство хоккейного клуба «Динамо-Алтай» в среду, 25 августа, провело большую предсезонную пресс-конференцию, на которой объявило о задачах на предстоящий сезон, познакомило с новым тренерским штабом и не только.

Пресс-конференция началась с заявления руководства клуба в отношении болельщиков:

- Наш клуб принял решение навсегда вывести из оборота 22-й игровой номер. С этого дня он принадлежит исключительно нашим болельщикам. Для нас это очень важно и знаково, ведь мы играем для болельщиков и ради них. Мы ощущаем их поддержку и порой именно благодаря ей мы «вытаскивали», казалось бы, безнадежные матчи, - говорит директор КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

По его словам команде уже поставлена конкретная задача на сезон – выиграть Кубок Федерации. Проект календаря на предстоящий сезон уже готов и соперники ознакомились с ним. Всего же в этом чемпионате будет участвовать пять команд. До нового года им предстоит провести 32 игры, а затем схема немного поменяется: два матча дома, два на выезде. По итогу общее количество встреч – 40. Ровно столько же было и в прошлом году. В плей-офф попадут четыре команды.

Кроме того, в межсезонье руководство «Динамо-Алтай» провело смену тренерского штаба. Его возглавил Владислав Хромых, а также к отбору игроков подключился селекционер Иван Вишневский, еще недавно выступавший в НХЛ.

- Я уверен, что наша слаженная работа принесет нам плоды, - говорит Руслан Чайкин. – Больше оттягивать некуда: мы дважды становились бронзовыми призерами и я думаю, что этот Кубок уже наконец-то должен приехать в Барнаул. Наши болельщики этого достойны. Да, они поддерживают нас, но они уже устали ждать. Вы запомните этот год. Он войдет в историю.

Помимо тренерского штаба видоизменился и талисман команды. Теперь енот Крага вполне себе реальный персонаж – это один из обитателей барнаульского зоопарка. С этого сезона появилась договоренность о том, что на каждом домашнем матче енот в своем боевом обмундировании будет приезжать на ледовую арену и радовать болельщиков. Все желающие смогут не только увидеть Крагу, но и сфотографироваться с ним.

- Также мы готовим matchday. Такая практика была введена в плей-офф и мы ее продолжим. Будет работа с болельщиками, живая музыка, шоу, конкурсы и т.д. Единственно в чем будет скучно – это по четыре игры в месяц. Нам самим этого очень мало. Будут большие перерывы, - добавляет собеседник. – Тем не менее, все соперники очень серьезно готовятся. Никто не говорит о том, что матчи будут безвольные. Главное, что мы для себя поставили задачу, мы в ней идем, мы к ней готовимся.

Не обошли журналисты стороной и нового главного тренера Владислава Хромых. Он хорошо известен болельщикам, как наставник наших прошлых соперников. Оттого стало удивительно, когда появилось сообщение о том, что Барнаул подписал с ним контракт. В какой-то степени для специалиста его уровня это понижение, но сам он так не считает.

- Мотивация должна присутствовать в любом деле. Почему я приехал? Потому что была интересна задача. Возможно, на это повлияло то, что на клубном уровне такого у меня еще не было. В роли помощника тренера я становился бронзовым призером, а как главному тренеру пока не получилось подвести команду до призовых мест. Это, своего рода, вызов для себя – подняться снизу наверх, - говорит Хромых.

По словам наставника, сейчас в команде 25 человек, но далее, вероятно пройдут не все.

- Усиление требуется во всех линиях. Да, мы сохранили костяк с прошлого сезона, пригласили ребят на просмотровые контракты. Сейчас по итогам контрольных игр мы сделаем определенные выводы. Селекция не заканчивается. Могу честно сказать, что высококвалифицированных хоккеистов нам не хватает, - добавляет тренер команды, но и при этом подчеркивает, что и плюсы тоже есть. – Те ребята, которые остались с прошлого зона – хороший коллектив. Думаю, что из них как раз большинство останется в команде.

Что же касается поддержки со стороны, то в этом сезоне соглашение между «Динамо-Алтай» и новокузнецким «Металлургом» разорвано. Это потребовало руководство лиги. Так что теперь в случае необходимости на помощь более опытных коллег могут рассчитывать исключительно фарм-клубы. Это, к примеру, касается «Красноярских Рысей»: если то потребуется, что «Сокол» спустит им своих игроков.

Министерство спорта Алтайского края со своей стороны требует от хоккейной команды побед и любви болельщиков. Понятное дело, что одного без другого не бывает.

- Я тоже общаюсь с игроками, и они тоже настроены выиграть Кубок. Для кого-то он вообще будет первый в карьере, - говорит Руслан Чайкин.

Посмотреть на команду, познакомиться с потенциальными игроками можно будет уже в предстоящие выходные 28 и 29 августа. В «Титов-Арене» пройдут товарищеские матчи с «Кузнецкими медведями». В субботу игра начнется в 18.30, в воскресенье в 13.00. Вход для болельщиков по билетам. Стоимость 100 рублей.

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