Каких врачей не хватает Алтайскому краю и сколько зарабатывают медики

Наиболее востребованные специалисты: терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи, травматологи Фото: Олег УКЛАДОВ

Профильным учреждениям не хватает более 650 врачей и около 800 сотрудников среднего звена. Об этом, а также о том, сколько зарабатывают специалисты во время интернет-форума рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края.

Дефицит кадров

Сейчас в отрасли работает более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч средних медицинских работников.

– Дефицит кадров, рассчитанный на объемы медицинской помощи и прикрепленное население, составляет по врачам 661 человек, по среднему медицинскому персоналу – 789 человек. – поясняет министр. – Наиболее востребованные специалисты: терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи, травматологи.

Также есть потребность в кадрах скорой медицинской помощи, фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской служб. В период пандемии усилилась необходимость в инфекционистах, пульмонологах и эпидемиологах. Особое внимание уделяют укомплектованию участковой службы терапевтами и педиатрами, а фельдшерско-акушерских пунктов – фельдшерами.

– В связи с тем, что 27% врачей и 17% среднего медперсонала – это люди пенсионного возраста, дефицит кадров ежегодно растет. Вместе с тем мы ежегодно увеличиваем приток молодых специалистов в отрасль, совершенствуем существовавшие ранее механизмы привлечения кадров и вводим новые. Однако отток превышает приток. Для Алтайского края в целом характерна миграционная убыль, – сказал глава регионального минздрава.

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Как решают проблему

В минздраве отмечают, что применяют комплексный подход. Он включает в себя профессиональную ориентацию молодежи, подготовку кадров в медицинских вузах и колледжах, социальную и материальную поддержку работающих медиков, а также создание условий для дальнейшего развития в профессии.

– В здравоохранении Алтайского края, действительно, сложная кадровая ситуация, которая сложилась не сегодня и не вчера. И проблема эта характерна для всей России, – отметил Дмитрий Попов.

Сколько зарабатывают медики

Уровень зарплаты медицинских работников с 2018 года по 2021 год увеличился по всем категориям от 8 до 10 тысяч рублей. Если в 2018 году средняя зарплата врача была 47 692, то по итогам 7 месяцев 2021 года она достигла 57 003 рублей.

В больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

– Безусловно, это не значит, что на всей территории края каждый врач получает именно столько. Нет, конечно! Есть специалисты, которые получают менее 30 тысяч. – говорит чиновник. – Ведь заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения. При этом из-за острой нехватки специалистов, достижение целевых показателей в конкретной организации производится с учетом имеющейся финансовой возможности в пределах утвержденного фонда оплаты труда организации на соответствующий финансовый год.

Глава регионального минздрава добавил, что в крае продолжают работу по совершенствованию структуры зарплаты.

– В результате преобразований окладная часть в структуре заработной платы медицинских работников была повышена в 2 раза, – резюмировал министр.

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