Алтайский спортсмен о Паралимпиаде в Токио-2020: «Это будоражит кровь»

Юрий Клопцов (слева) и Александр Костин (справа) на церемонии открытия Паралимпиады Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Во вторник вечером, 24 августа, в Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. На торжественном мероприятии побывали и алтайские спортсмены.

Всего в Токио отправились шесть представителей Алтайского края: пловцы Роман Жданов, Юрий Лучкин, Артур Кубасов и Егор Ефросинин, а также легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин со своим зрячим напарником Юрий Клопцов. Вернувшись с церемонии открытия, именно Юрий первым на своей странице в Instagram поделился впечатлениями от этого грандиозного праздника:

- Билеты разобраны, места заняты согласно купленным билетам, томительное ожидание красочного шоу позади, и вот ты уже думаешь, что сейчас увидишь, услышишь и прочувствуешь великолепную оперу такого грандиозного события, как открытие Паралимпийских игр. Это будоражит кровь, а тело покрывают миллионы мурашек, хочется, чтобы тебя оглушило, ослепило и перевернуло весь твой внутренний мир… - пишет легкоатлет.

Но, к сожалению, также как и на Олимпиаде, допуск зрителей на трибуны церемоний открытия и закрытия, а также на сами соревнования, закрыт. Так что делиться эмоциями спортсменам приходится друг с другом.

- Но ты участвуешь в камерном спектакле, где слышны разговоры зрителей-спортсменов, а трибуны пусты, как твой кошелёк после посещения сувенирной лавки в деревне Паралимпиады, - продолжает Юрий. - Нет, шоу красивое, завораживающее, и сюжет не прозаичен, главным посылом которого идёт, что все мы умеем летать, главное не опускать руки. И не вина организаторов, но от этого легче не становится, уже почти два года это терпим, и, наверное, привыкли, как привыкаем к яме на дороге по пути домой, мучительно долго, неприятно, но ведь поделать ничего не можешь.

Остальные наши спортсмены также уже в Токио и уже вступили в борьбу за медали. Так, сегодня, 25 августа, уже два алтайских пловца могут подняться на пьедестал почета.

Минувшим утром Роман Жданов прошел отбор в финал на дистанции 50 метров брассом, а Артур Кубасов отобрался на 200 метрах вольным стилем. Решающие заплывы для наших ребят начнутся в 16.38 и 17.59 (по барнаульскому времени) соответственно.

Что касается Юрия Клопцова и Александра Костина, то они стартуют в субботу, 28 августа. В 7.40 утра по нашему времени они побегут на 5000 метров.

- Оставим все силы на борьбу за медаль, а вы пожелайте нам удачи! – говорит Клопцов.

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