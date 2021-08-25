Медицина в шаговой доступности: в барнаульском поселке строят филиал поликлиники для маленьких пациентов

Филиал детской поликлиники обещают сдать к концу сентября Фото: Виталий БАРАБАШ

Три года назад в барнаульском поселке «Восточный» начались проблемы с детской поликлиникой: здание, в котором вели прием, признали аварийным, а в министерстве здравоохранения Алтайского края заявили о недостаточной нагрузке на врачей.

На основании этого было принято решение закрыть поликлинику, а всех прикрепленных пациентов перенаправить в ближайшее медицинское учреждение, находящееся на проспекте Строителей. Но для многих родителей долгий путь в десяток остановок с маленьким ребенком на руках – настоящий подвиг.

- У нас очень много детей здесь до 18 лет – от полутора тысяч и больше. Людям стало неудобно возить детей на вокзал, - говорит Светлана Дядикова, председатель ТОС микрорайона «Восточный». - Поэтому люди у нас проводили митинги, всевозможные акции…

Обеспокоенные родители писали посты в социальных сетях, пытались придать своей проблеме огласку. Писали в СМИ и депутатам. И, в конце концов, их услышали. Власти приняли решение о строительстве нового здания, однако из-за нехватки финансирования, вопрос подвис, а сроки несколько раз переносились. Спустя долгий период работы возобновили.

- Этот филиал детской поликлиники в большой степени социально-политический объект, он состоялся благодаря активной жизненной позиции граждан, жителей района. Именно благодаря им здесь медучреждение сохранилось. Более того, губернатор Виктор Петрович Томенко принял решение построить новое помещение для филиала поликлиники, - говорит Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы РФ.

Он лично побывал на месте строительства и оценил проделанную работу. Сейчас здесь готовится фундамент под будущий филиал детской поликлиники. Ее площадь составит около ста «квадратов». Уже на следующей неделе строители намерены приступить к возведению основы здания. Стоимость всего проекта составляет около 13 млн рублей.

- Все основные земельные работы практически выполнены, осталось благоустройство. Само здание монтируется за сутки, плюс еще потребуется два дня для того, чтобы накрыть крышу. Внутренние работы никак не зависят от погодных условий, поэтому осень нам нестрашна, - подчеркивает подрядчик Антон Макаров.

Минздрав обещает, что сюда вернутся знакомые детям медработники. Это очень важно, так как особенно маленькие дети зачастую с недоверием относятся к незнакомым людям.

- Здесь будет находиться участковый врач-педиатр, участковая медицинская сестра и прививочный кабинет. Они будут проводить прием ребятишек до одного года жизни, болеющих и с профилактической целью. Здесь же будет проходить вакцинация ребятишек, - рассказывает Анастасия Рощик, заведующая поликлиническим отделением №2 городской детской больницы №1.

Окончательно работы должны быть завершены до 30 сентября. Далее начнется процесс получения лицензии и установка оборудования. Прием пациентов планируется с декабря.