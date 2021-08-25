Алтайские врачи рассказали, как правильно подготовить ребенка к школе

На столе должен быть порядок, чтобы ребенок не отвлекался на лишние вещи, лучше концентрировался Фото: Олег УКЛАДОВ

До первого сентября остается неделя, многие школьники с нетерпением ждут начала занятий, важно правильно подготовиться к новому учебному году. О том, как именно это сделать, на пресс-конференции 24 августа рассказали алтайские врачи.

Ты то, что ты ешь

Любовь Михайлова, заведующая организационно-методическим отделом краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, подчеркнула, что для полноценного физического развития ребенка важно правильное питание. Оно должно быть разнообразным и полезным, включать в себя фрукты и овощи, мясо, рыбу, молочные продукты. В идеале все приемы пищи должны быть регулярными.

– Детей нужно приучать с раннего возраста к тому, что они питаются в одно время с перерывом не более четырех часов, – говорит Любовь Васильевна. – Перекусы нежелательны, но если ребенок не выдерживает, то можно. Помогут фрукты, соки, твердое печенье. В этом случае ребенок заглушит чувство голода, но не собьет аппетит.

Питание должно покрывать все затраты энергии ребенка, тогда он сможет быть активен весь день.

– Впереди ребенка ждет школа, подростковый период. В это время нужно заложить такой фундамент здоровья организма, чтобы выдерживать все психологические и физические нагрузки. Если ребенок получает полноценную, разнообразную и здоровую пищу, то дополнительно ему можно не предлагать витамины. Сделать это можно в осенне-зимний период по рекомендации педиатра, – резюмировала врач.

В школе Фото: Олег УКЛАДОВ

Гаджеты и ранняя подготовка к школе

В норме к учебному процессу в школе организм ребенка подготавливается к семи годам.

– Именно в этом возрасте начинается процесс созревания лобных долей коры больших полушарий головного мозга, которые отвечают за процессы саморегуляции, самоконтроля, за возможность воспринимать информацию, активно общаться. В этом возрасте ребенок уже учится писать, развивается мелкая моторика. Важно, чтобы воспитатель не был заменен на гаджет, ведь нейронные связи могут выстроиться в узком русле, – отметил Виктор Ведяшкин, заместитель главного врача Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей.

Он добавил, что больную роль играет настоящее общение. К тому же, ребенок должен много двигаться, а не сидеть перед телевизором или экраном компьютера. При этом важно не переусердствовать в получении новых знаний.

– Иногда к двум годам ребенок начинает изучать английский язык или учится писать. Это хоть и возможно, но неправильно, – говорит Виктор Ведяшкин. – Можно заставить ребенка выучить, но это будет травмирующим моментом – больше вреда, чем пользы. Все должно происходить в свое время.

Все внимание к зрению

В свою очередь Владимир Лебедев, главный внештатный детский офтальмолог Сибирского федерального округа, призвал не загружать маленьких детей информацией, давая им телефоны, это вредно для глаз.

– Зрительная нагрузка, которую испытывает ребенок, очень велика. Я всегда говорю, что гаджеты можно и нужно использовать, нельзя исключить применение компьютеров и телевизоров, – рассказывает Владимир Лебедев. – Но я противник маленьких экранов с мелким шрифтом. Нагрузка должна быть адекватной.

Эксперт посоветовал делать гимнастику, отвлекаться, ведь глаза больше рассчитаны не на нагрузку вблизи, а вдаль. Например, можно прикрепить на стекло бумажный кружок размером с монетку. Ребенок несколько секунд будет смотреть на бумажку с расстояние 30-40 сантиметров, а затем просто в окно. Это хорошая разминка для глаз.

Что касается организации рабочего места школьника, то на столе должен быть порядок, чтобы ребенок не отвлекался на лишние вещи, лучше концентрировался. Стол должен быть оптимальной высоты, отличный выход - растущие парты. Тем, кто не может их себе позволить, помогут обычные бруски. Их можно подложить под ножки стола и таким экономичным образом регулировать высоту.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый учебный год в Алтайском крае начнется в штатном режиме. При этом все прежние предписания Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим требованиям остаются в силе.

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