Как будет организовано обучение в школах с 1 сентября 2021: перейдет ли часть классов на дистанционку в Алтайском крае

Линейки 1 сентября в алтайских школах пройдут в очном режиме. Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве образования Алтайского края рассказали, как будет организовано обучение в школах с 1 сентября 2021 года. В ведомстве сообщают, что новый учебный год начнется в штатном режиме. При этом все прежние предписания Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическим требованиям остаются в силе.

– Сохраняется кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, а так же проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание. То есть все то, что мы уже испробовали в прошлом учебном году, – пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Перехода на дистанционное обучение в новом учебном году тоже пока не предвидится. Ранее на пресс-конференции губернатор Виктор Томенко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, и дети пойдут в школу в штатном режиме.

Линейки 1 сентября в алтайских школах тоже пройдут в очном режиме. Роспотребнадзор рекомендует проводить их на свежем воздухе. Если все же школа проводит мероприятие в помещении, то количество участников должно быть ограничено

– Если это линейка, то на свежем воздухе, а если это все же помещение, то количество людей должно быть ограничено, либо торжественные мероприятия проходят в рамках одного класса, – разъяснила Наталья Полосина.

Всего в этом году в школы Алтайского края пойдет около 280 тысяч учеников, из них более 31 тысячи – первоклассники.

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