Баскетбольный клуб «Барнаул»: о новом сезоне, легионере из Америки и платных билетах на игры

В прошлом сезоне наша команда выиграла Суперлигу-2 Фото: Анна СЕМИНА

Прошлый сезон для вновь созданной баскетбольной команды «Барнаул» был более чем успешным: дружина Евгения Горева выиграла Суперлигу-2 и по спортивному принципу получила право выступать в Суперлиге-1.

О том, как к новому сезону изменился состав, что ждет болельщиков и какие задачи руководство ставит перед командой, накануне, 23 августа, рассказал главный тренер команды Евгений Горев, генеральный директор клуба Виталий Мантлер и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

- Сборы идут в плановом режиме, единственное некоторые игроки чуть опоздали к началу, но ничего страшного в этом нет. Мы сделали поправку на их подготовку и работаем дальше. Сборы у нас проходят в Барнауле, на базе спорткомплекса «Победа». Также ранее тренировались на стадионе «Лабиринт», а теперь вот здесь, - говорит тренер команды Евгений Горев. – На сегодня команда укомплектована полностью. Игрок из Америки Кван Валлер уже прибыл. Сегодня он провел третью тренировку. Пока у него происходит акклиматизация и мы к нему присматриваемся.

Так как в прошлом сезоне наша команда стала победителем и по справедливости получила возможность подняться на лигу выше, в межсезонье была поставлена задача провести точечное усиление. Правда, когда началась работа, в итоге в составе оказалось достаточно много новичков.

- Пять игроков основной ротации с прошлого сезона мы оставили, - поясняет тренер.

Если говорить по персоналиям, то остался Дмитрий Злобин, Артем Чеваренков, Алексей Чиликин, Даниил Синегубов и Вячеслав Ворончихин. Кроме того остались некоторые ребята из разряда «молодежь».

В планах тренерского штаба наиграть состав и провести несколько контрольных игр. По сложившейся годами традиции, нашим соперником будет БК «Новосибирск» - это ближайшая команда необходимого для нас уровня.

- Также на данный момент переговоры ведутся с Красноярском, с Иркутском и Владивостоком. Если сложится ряд условий и все-таки в этом году состоится Кубок Сибири и Дальнего Востока, то в нем смогут принять участие 4-5 команд. Мы рассчитываем на это и для нас это будет как этап подготовки к сезону, - говорит Виталий Мантлер, директор БК «Барнаул». – Получится – не получится, но мы будем стараться договориться. Мы согласны на все. С нашей стороны мы дали подтверждение, что в любом случае, если Кубок состоится, то мы будем принимать в нем участие.

По словам Евгения Горева, в целом состав Суперлиги-1 ему известен, помимо «Барнаула» в новом сезоне там будет еще два новых коллектива. Остальные тоже более или менее знакомы.

- Сильнее или слабее соперники – покажет чемпионат, - подчеркивает он. – Команд стало больше и это однозначно хорошо. Сейчас мы находимся на стадии формирования задач. Смотрим состав и на что мы способны. Товарищеские игры помогут нам сформулировать эти задачи.

Что касается предстоящих домашних матчей, то для болельщиков тоже будут некоторые нововведения. К сожалению, на сегодняшний день эпидемиологическая остановка позволяет только 50%-ю заполняемость трибун и, скорее всего, такие правила будут действовать до начала сезона, как минимум.

- По многочисленным просьбам мы наконец-то вводим билетную программу, - говорит Виталий Мантлер. – Билеты будут не очень дорогие – по 100 рублей.

Министерство спорта Алтайского края в свою очередь, амбициозно ждет от предстоящего сезона попадание в медали.

- Спорт – это в любом случае результат. Мы понимаем, что из третьей лиги вышли во вторую, но есть еще и первая. Так будем мечтать, примериваться, прицениваться, экономически планировать. Не принято загадывать, но есть же понятия победил, попал в призы, попал в плей-офф. Так что конечно, мы будем ждать результата. Сейчас ребятам еще сложно выстроить какую-то конкретную цель, это можно сделать только по ходу сезона, - говорит министр спорта региона Алексей Перфильев. – Но для нас результатом уже будет попадание в плей-офф. Конечно, мы мечтаем о медалях, но на этом останавливаться не будем. Мы должны быть амбициозными и смотреть на следующую лигу. Так что мы традиционно от всех наших команд ждем и спортивный результат и любовь болельщиков.

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