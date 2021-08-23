Где получить медотвод от вакцинации и можно ли не делать прививку, если есть антитела

Бумажный сертификат о вакцинации можно купить в аптеках или Роспечати. Фото: Анна Перевощикова

С июля в Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Под этот список попадают медики, работники торговли, общепита, ЖКХ, банковской сферы, педагоги и др. Но поставить прививку мало – работодатели требуют подтвердить факт вакцинации или принести справку о медотводе. О том, где взять сертификат, можно ли обойтись справкой об антителах и к кому обращаться для получения медотвода, рассказали в региональном Минздраве.

Где купить сертификат и когда дадут QR-код?

Бумажный сертификат о вакцинации можно купить в аптеках или Роспечати. Его заполняет врач в прививочном кабинете. Однако приобретать специальную книжечку совсем необязательно. У каждого привитого в течение пяти дней в личном кабинете на Госуслугах автоматически формируется электронный сертификат. QR-код появляется на портале только после введения второго компонента (если вакцина двухкомпонентная).

– При введении однокомпонентной вакцины информация о вакцинации появляется сразу после внесения медицинской организацией данных о гражданине в регистр вакцинированных, – поясняют в региональном Минздраве.

А если недавно переболел?

Если человек переболел коронавирусом, то прививаться рекомендуется спустя шесть месяцев. Чтобы доказать факт болезни работодателю, можно взять выписку из истории болезни (форма 027/у) – в случае, если сотрудник лечился в стационаре. Если пациент проходил лечение на дому, то можно взять справку у терапевта в поликлинике по месту жительства. Также информация о заболевании ковидом отражается в личном кабинете на портале Госуслуг.

– В том случае, если ранее данную справку гражданин не получал, для оформления документа можно обратиться в поликлинику по месту жительства в кабинет доврачебного приема либо кабинет медпрофилактики. Срок действия данных документов не более 6 месяцев с даты выздоровления, – рассказали в министерстве здравоохранения.

При этом справка об антителах в качестве документа, который освободил бы от вакцинации, не сработает. Несмотря на результаты анализов, такая бумага не является подтверждением перенесенного коронавируса.

Где оформить медотвод?

Если у человека есть противопоказания к вакцинации, ему необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления к врачу или фельдшеру, который проводит осмотр перед вакцинацией. Он должен получить справку, заверенную врачебной комиссией.

Если противопоказания пациента временны, медотвод действует не более 30 дней, затем нужно вновь проконсультироваться со специалистом.

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