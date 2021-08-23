Барнаулец помог бабушке, от которой власти отмахивались

Все эти годы жительница Зеленой рощи просила местные власти восстановить колонку Фото: из личного архива героя(ев) публикации

23 августа Нине Константиновне Панкратовой из села Зеленая роща Ребрихинского района исполнилось 80 лет. Главным подарком для именинницы на юбилей стала… вода. Обыкновенная вода из колонки, которая была установлена с помощью барнаульского предпринимателя.

О проблеме бабы Нины «Комсомолка» рассказала еще 12 июля. Почти шесть лет инвалид и ветеран труда маялась без воды. Колонку напротив дома местные власти убрали, оставив уличный «колодец». Для того, чтобы набрать из него воды, нужно открывать тяжелый люк и доставать шланг, но это для пожилой женщины не под силу. Поэтому бабушка покупала питьевую воду в магазине, а для бытовых нужд приспособила талую или дождевую воду.

Все эти годы жительница Зеленой рощи просила местные власти восстановить колонку. В письмах, отправленных чиновникам, баба Нина душевно и простодушно рассказывала о своей жизни - про свою мать, которая одна достойно воспитала восьмерых детей, про то, как в военные годы дети лакомились кувшинками на озере, как жила она ладно, не ругаясь с мужем и свекровью, как спустя многие годы получила весточку про свекра, погибшего под Ленинградом, как потом вывязала письмо-благодарность за эту весть и подарила в музей…

Одно из писем местному депутату, написанное шариковой ручкой, заканчивается словами: «Надеюсь, не придется обращаться за водой к Путину и вопрос решится». В ответе, полученном из районной администрации говорится: «Ввиду технического износа и выхода из строя водоразборные колонки по улице Зеленорощинской вблизи дома № 6 демонтированы. В настоящее время их повторная установка является нецелесообразной из-за высокой стоимости».

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» председатель сельсовета озвучила сумму, которую невыгодно потратить на просьбу бабушки - 40-50 тысяч рублей.

- Депутат этот после приезжал в село и даже не зашел, - вздохнула Нина Константиновна. - Так бы и маялась я дальше, если бы не Юрьевич.

К барнаульскому предпринимателю Евгению Астаховскому баба Нина обратилась 6 августа. Тогда же он прочитал о ее проблемах в «Комсомолке». И лед, как говорится, тронулся. Как называет его баба Нина - Юрьевич тут же созвонился с ней, а на следующий день приехал на место, провел выездное совещание, попросив оперативно составить смету.

«Буду искать пути решения, но человека без воды не оставлю», - написал тогда мужчина в инстаграмм.

- Я увидел, что колонки на улице вообще нет, там нуждались в воде и другие люди, - рассказал бизнесмен корреспонденту «КП». – Нужную сумму (вышло 75 тысяч рублей) собрали мои друзья.

23 августа, к дню рождения на улице Нины Константиновны появилась новенькая колонка.

- Как же я радёхонька, спасибо Юрьевичу, спасибо «Комсомолке!», - ликовала баба Нина, когда мы позвонили с поздравлениями.

Ну и нам тоже радостно за то, что маета с водой для женщины закончилась. Пожалуй, лучшего подарка к 80-летию и не придумаешь в данном случае. Долгих лет жизни и крепкого здоровья вам, Нина Константиновна!

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