Пекло до +30 градусов и выше: аномальная жара накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 23 по 28 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет аномально жарко: днем воздух прогреется до +30 градусов. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Как рассказала «Комсомольской Правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. Из Средней Азии будет поступать теплый воздух.

– В связи с этим местами в западных и южных районах днем воздух прогреется до +30 градусов и выше. До 28 августа в регионе действует штормовое предупреждение, – сказала синоптик.

Она добавила, что аномально жаркой можно считать погоду, когда в течение дня температура воздуха достигает 30 градусов. Кроме того, в регионе будет сухо. До 27 августа местами в западных районах ожидается высокая пожароопасность.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 24 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +4...+9 градусов, местами по западу +11...+16 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Среда, 25 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, местами по востоку до +5 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 26 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, местами в предгорьях до +6 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.