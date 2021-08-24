Алтайские Новые люди приняли участие в съезде партии

На съезде собрались более 2 500 делегатов со всей России Фото: из архива компании

22 августа в Москве состоялся съезд-перфоманс партии «Новые люди». На мероприятии не было сцены, что символизировало отсутствие дистанции между лидерами партии и делегатами съезда. Новые люди заявили, что их главная задача – принести в Госдуму голос регионов.

На съезде собрались более 2 500 делегатов со всей России.

- Мы вступаем в завершающую стадию нашей избирательной кампании. Сегодня на внеочередном съезде мы приняли программу партии «Новые люди». Она небольшая, всего 30 страниц. Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, — сказал он.

Новые люди – это широкий спектр сообществ: экологи, урбанисты, молодые мамы и общества людей с ограниченными возможностями. Специальный гость съезда Елена Летучая рассказала о своём участии в акции по очистке Байкала, которую проводят «Новые люди». Им уже удалось поднять со дна крупнейшего озера России более 400 тонн покрышек, и эта работа продолжается.

Специальный гость съезда Елена Летучая рассказала о своём участии в акции по очистке Байкала Фото: из архива компании

«Народный мэр» Сардана Авксентьева — лидер в федеральном списке кандидатов в Госдуму, советник председателя партии по региональным вопросам. Только за три месяца она побывала в десятках регионов. Везде Сардана спрашивала людей о проблемах, которые не хочет или не может решить местная власть.

- Больше денег должно оставаться в регионах непосредственно: до 75% всех собираемых налогов и сборов должно оставаться на территории, мы говорим о том, что необходимо поддерживать местное самоуправление, — убеждена Сардана Авксентьева.