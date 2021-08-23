Железный человек: Алексей Смертин преодолел ультрамарафон

Алексей Смертин после финиша (фото: предоставлено организаторами ультрамарафона Elton Ultra)

Известный алтайский футболист и спортивный деятель, бывший капитан сборной России Алексей Смертин преодолел первый в своей жизни ультрамарафон – 90 километров.

Готовиться к ультрамарафону Elton Ultra (дистанция проходит вдоль побережья озера Эльтон, расположенного на севере Прикаспийской низменности (Волгоградская область), -прим.ред.) Алексей начал примерно за два месяца, и еще в конце июля признавался, что еще многое предстоит пережить, ведь ранее он бегал только марафоны, а это 42 км. Больше – это новый и более серьезный вызов для собственного организма.

И все же он смог! Причем, что удивительно, но даже сразу после финиша Алексей нашел в себе силы, чтобы рассказать своим подписчикам в Instagram о впечатлениях от ультрамарафона:

- 90 км позади. Это серьезное испытание, но я очень рад, потому что горизонт своих возможностей я оттянул аж на 48 километров, если брать во внимание дистанции 42 километра - длиннее я не бегал. Здесь 90 километров, и соответственно, это существенная проверка. Я счастлив. Более того, я будто бы нашел некий портал: сначала было тяжело, а потом я абстрагировался от своего тела и как будто наблюдал за ним со стороны – вроде я, а вроде не я. И стало легче – это удивительное ощущение. Я рад, - сказал Смертин, практически не сбиваясь в дыхании.

Стоит отметить, что расчётное время прохождения дистанции – около 13 часов. Его друзья, болельщики и просто неравнодушные люди восторгаются достижениями спортсмена:

- «Железный человек!», «Круто!!! Отличная мотивация!», «Вот это характер!», «Леша в очередной раз удивил своим характером и фантастической формой!», «Алекс лучший, железный человек! Скорейшего восстановления тебе!», «Тебе больше не нужны марафоны. Добро пожаловать в ультра», - пишут они в комментариях к посту.

И, кстати, доля правды в этом есть. На счету Алексея Смертина уже больше десятка марафонов: за плечами Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго, Нью-Йорк и Токио. А еще в феврале он пробежал 42 километра по заснеженному льду озера Байкал.

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