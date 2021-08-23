Отопительный сезон в Барнауле-2021: все ли дома готовы и когда потеплеют батареи

В прошлые годы краевая столица включала батареи во второй половине сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации обсудили подготовку жилых домов и коммуникаций к работе в отопительный сезон в Барнауле-2021. Как сообщили в пресс-службе мэрии, городские службы отчитались о проделанной работе перед главой краевой столицы Вячеславом Франком в понедельник, 23 августа. Подробнее – в материале «Комсомолки».

По словам зампредседателя комитета по энергоресурсам и газификации Сергея Бекетова, в этом году на подготовку к отопительному периоду было направлено больше 2 млрд рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.

Барнаульские теплосетевики запланировали на этот год перекладку 32,5 км тепловых сетей, и почти 70% работ в настоящее время выполнены. Незавершенные объекты вскоре будут готовы, срок окончания работ – не позднее 15 сентября. Также есть часть объектов, которые продолжат ремонтировать и после этой даты, но на запуск отопления это не повлияет. Кстати, количество повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний, снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом.

Водоканал в этом году ремонтирует 129 объектов. На эти цели направлено почти 665 млн рублей. Работы выполнены уже на 60%.

«Барнаульская сетевая компания» заявила о перекладке 103 км воздушных и кабельных линий электропередачи и ремонте 270 подстанций. Готовность в настоящее время - 70%.

- Из бюджета города на капитальный ремонт инженерных сетей в 2021 году направлено 82 млн рублей запланированы работы на 19 участках протяженностью 5 км. Ремонт завершен на 13 объектах протяженностью 4 км (80%). Полностью закончить работы планируется до 1 сентября, - отмечают в администрации краевой столицы.

Также в совещании приняли участие представители ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний. В мэрии напомнили, что им необходимо подготовить дома к зиме до 1 сентября, а затем в течение двух недель получить паспорта готовности к зиме. Всего в городе нужно подготовить 3181 многоквартирный дом, 2875 из которых – с центральным отоплением. В настоящий момент к отопительному периоду готово 72% жилого фонда.

- Вячеслав Франк подчеркнул, что все необходимые работы по подготовке коммунальной инфраструктуры города к работе в зимний период нужно завершить вовремя, чтобы Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону – подчеркнули в мэрии.

Что касается даты начала отопительного сезона, то пока ничего неизвестно. В прошлые годы краевая столица вступала в этот период во второй половине сентября, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов в течении пяти дней подряд.

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