Глава Россетей Андрей Рюмин отметил восстановление экономической активности в Сибири

(фото: пресс-служба Россети)

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провел в Красноярске рабочее совещание с руководителями дочерних компаний, работающих в регионах Сибирского федерального округа.

Утвержденный объем финансирования консолидированной инвестиционной программы в СФО на 2021 год составляет 27,5 млрд рублей. Планируется поставить под напряжение 2,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и 1,6 тыс. км линий электропередачи. Одним из ключевых направлений инвестиционной деятельности в СФО является реализация мероприятий, связанных с нацпроектом - Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года Правительства РФ в части повышения пропускной способности Восточного полигона.

Среди ключевых мероприятий на текущий год – завершение комплексной реконструкции подстанций 220 кВ «Междуреченская» (589 МВА) и «Тёя» (32 МВА), строительство подстанции 220 кВ «Степная» (80 МВА). Будут поставлены под напряжение новые транзиты 220 кВ «Минусинская-опорная – Камала-1» (430 км) и «Междуреченская – Степная» (218 км). Объекты, помимо задач по внешнему электооснабжению БАМ и Транссиба, позволят повысить надежность энергоснабжения потребителей Красноярского края, Кемеровской области, Хакасии, усилить связи с энергосистемой Тывы. Россети ведет работы и для обеспечения роста перетоков электроэнергии между Россией и Монголией.

Обсуждались также вопросы повышения надежности, операционной эффективности, технологического присоединения потребителей.

- Отмечу постепенное восстановление экономической активности в Сибирском макрорегионе, которое мы видим по такому косвенному признаку, как отпуск электроэнергии из сети. За первые 7 месяцев 2021 года мы зафиксировали рост отпуска различным группам потребителей порядка 4,5-5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это означает, что отрасли, «просевшие» в период первой волны коронавирусной инфекции, приближаются к доковидным объемам деятельности и, соответственно, уровням потребления электроэнергии, - заявил Андрей Рюмин.

В ходе совещания также обсуждалось снижение потерь в сетях под управлением компании «Россети Сибирь» с опережением плана на текущий год. Одним из факторов стала реализация программы установки интеллектуальных приборов учета. В 2021 году «Россети Сибирь» запланирована установка 87 тыс. устройств. Совокупно в макрорегионе компанией эксплуатируется порядка 700 тыс. «умных» счетчиков. Полученный положительный эффект за 10 лет оценивается в 5,9 млрд рублей.

Ранее Андрей Рюмин принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг.