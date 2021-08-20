День лени: как расслабляются барнаульцы

Важно уметь расслабляться Фото: Марина КОЧНЕВА

20 августа – всемирный День лени. Прежде чем отметить его на диване, корреспондент «Комсомолки» решил провести опрос: как вы обходитесь с ленью, если она на вас нападает?

«Как вдох и выдох»

Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края

- Мы часто оцениваем лень с отрицательной стороны и зря, она заставила человечество усовершенствоваться. В природе все закономерно: систола -диастола, прилив- отлив, вдох выдох. Также и у человека должны быть эти стадии напряжения и расслабления. Я расслабляюсь с музыкой, книжкой, прогулками неторопливыми, беседами за чаем с друзьями.

«Лежу у моря и вам советую».

Людмила Комарова, ученый кандидат биологический наук, профессор:

- Я сейчас как раз ленюсь, греясь на солнечном песке в Турции. Рядом море приятно шелестит, красота. И всем советую находить время, чтобы расслабляться и лениться, откинув заботы и хлопоты.

«Не напрягаться»

Елена Жукова, журналист:

- А надо как в анекдоте - не напрягаться. Вообще-то лень - естественное состояние человека, двигатель прогресса. И упрекать себя за нее не надо, если меру знать.

«И убийца, и катализатор

Анатолий Старков кардиолог:

- Здесь нужно разграничивать понятия. С одной стороны, лень - причина главных болезней цивилизации: депрессия, синдром раздраженного кишечника и артериальная гипертензия. Сегодня у нас среди 40-летних и старше - примерно 40% гипертоников, среди 50-летних и старше-лет – 50%,и старше 60-ти - 60% и больше . Никто не задумывается, что главная причина такой беды - лень. Тут важно выполнять два важных закона: здорового питания и движения. У ленивого человека прямой путь к нам в инсультное отделение. При этом большие физические нагрузки вредны, иногда интенсивность идет во вред. Так что надо выбирать золотую середину. Я сам. к примеру, на даче работаю, но и при этом (с подачи лени) стремлюсь ручные приборы заменить электрическими - от культиваторов до электрической косы.

«Не умею лениться и это отвратительно»

Юлия Корчагина, пресс-секретарь:

- А я вот лениться не умею, и это отвратительно. Очень завидую людям, которые могут в выходной день лечь и просто лежать и совесть их при этом не угрызает…

«Ложусь на диван и смотрю сериал»

Оксана Бассауэр, психолог, нумеролог:

- Я ложусь на диванчик и смотрю сериал какой-нибудь весь лень. Проблема в том, что у многих внутренний запрет на лень, прорастающий из детства: "займись делом", "ты что, ленивый?" (с укором), "лень вперед тебя родилась". А между тем, позволять себе иногда лениться просто необходимо, чтобы снимать напряжение, которое стало верным спутником современной динамичной жизни.

«Побыть в одиночестве»

Ольга Ведерникова, редактор «КП»- Барнаул»:

- Мне нужно просто пробыть одной, наедине с собой, чтобы никто не трогал, не дергал, после такой лени я очень быстро восстанавливаюсь.

«Йога и медитация»

Наталья Истомина, юрист

- Учеными доказано, что даже животное, если не позволять ему иногда полениться, понежиться в состоянии полного покоя, очень быстро зачахнет и может даже погибнуть. Ну а что е говорить о человеке с его нынешней жизнью, наполненной стрессами. Я расслабляюсь лучше всего с помощью йоги и медитации. Но вначале был труд это освоить и научиться техникам.

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