В алтайских горах турист сорвался с обрыва высотой 3200 метров

В июле на Алтае произошла похожая трагедия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Очередная трагедия произошла в горах Алтая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, турист из Уфы сорвался с обрыва и скончался. ЧП произошло 15 августа.

- В МЧС поступило сообщение о том, что в районе перевала Делоне, ледника Менсу погиб турист из группы отдыхающих из Санкт-Петербурга. Туристы совершали восхождение на Белуху, - отметили в пресс-службе МЧС.

Первоначально была версия, что во время разбивки лагеря произошел обвал карниза из-за сошедшей лавины, под который и попал погибший, но информацию в МЧС не подтвердили.

На следующий день на место трагедии прилетел вертолет Красноярского комплексного авиационного спасательного центра. Тело туриста нашли на месте падения. Уточняется, что мужчина сорвался с обрыва высотой 3200 метров. Тело подняли и спустили в район спасательного поста «Ак-Кем» на высоту 2 100 метров. Сейчас тело погибшего находится в морге.

Напомним, в июле на Алтае произошла похожая трагедия: ученый из Новосибирска Георгий Шевелев сорвался во время восхождения на вершину Актру. Он был очень опытным туристом, а летом должен был вести тургруппу на восхождение, но, увы, тренировка закончилась трагически. Тело погибшего удалось поднять не сразу из-за сложных погодных условий. Известно, что у мужчины осталась беременная жена.

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