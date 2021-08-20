В Барнауле за год планируют построить физкультурный комплекс у стадиона «Лабиринт»

Строительство ФОКа в Барнауле (фото: Виталий Дворянкин)

В Барнауле началось строительство скандально известного физкультурно-оздоровительного комплекса возле стадиона «Лабиринт». Долгое время «зеленые» активисты пытались остановить работы, но у них ничего не получилось.

Весь сыр-бор заключался в том, что под строительство ФОКа выделялся участок в зеленой зоне, а таковых в городе и так почти не осталось. Но тот спор активисты проиграли и с 18 июня текущего года строители завезли на участок на улице Юрина, 197 технику и установили глухой забор. Подрядный контракт выиграла компания ООО «НовосибирскМонтажНаладка». По словам руководителя отдела капитального строительства компании Эдуарда Маркина, на сегодняшний день разработка котлована завершена на 80%, начинается установка металлокаркасов под фундаменты. Разработчики проекта решили, что будут использовать при строительстве стаканный тип. Как правило, он используется в качестве основания под монтаж опорных колонн. К концу сентября работы на данном уровне должны быть завершены.

Согласно документам, будущий физкультурно-оздоровительный комплекс будет сдан в эксплуатацию уже через год – в сентябре 2022-го. Строители возведут большой универсальный зал 42,35 на 27,4 с высотой потолков больше девяти метров. Общая площадь центра составит больше двух тысяч квадратных метров. Однако при этом в министерстве спорта не уточняют, какие именно секции будут проводить здесь свои занятия.

Напомним, ФОК строится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»). Стоимость проекта более 146 млн рублей.

А в это время вопрос с долгостроем на проспекте Сибирском, 52 все никак не сдвинется с мертвой точки. Пока что идет только бумажная волокита. Из-за удорожания строительных материалов пришлось пересчитать смету. В итоге на сегодняшний день на достройку Ледового дворца требуется 777 миллионов рублей.

- Новая смета сделана, она проходит экспертизу, а это время, которое играет не в нашу пользу. Если смотреть реально, на торги пр. Сибирский выйдет не раньше сентября, - говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Отметим, строительство Ледового дворца началось десять лет назад. Большую часть из этого времени площадка стоит на замке, а проект заморожен. В декабре 2020-го министр спорта Алексей Перфильев заявил, что на полное завершение работ потребуется, как минимум, 820 млн рублей. Однако желающих подписаться под первым контрактом на 705 млн рублей не нашлось. Торги не состоялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле хотят вырубить часть парка ради строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

В Барнауле назревает очередной градостроительный конфликт интересов: Министерство спорта Алтайского края планирует занять территорию парка имени Ленина на улице Антона Петрова и построить там физкультурно-оздоровительный комплекс (подробнее)

Участок под физкультурный комплекс в Барнауле исчез из списка на благоустройство

Жители Барнаула обеспокоены – из списка общественных территорий, которые должны были благоустроить в текущем году, пропал один из пунктов (подробнее)