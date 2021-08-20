Две черные пантеры родились в барнаульском зоопарке

Барнаульский зоопарк/скриншот видео

Беби-бум барнаульского зоопарка продолжается. На днях в instagram появилось видео с детенышами леопардов Сильвы и Маврика.

«Нашему счастью нет границ», - радуются в «Лесной сказке».

Маленький черный секрет сотрудники зоопарка раскрыли не сразу. 28 августа обаятельным комочкам исполнится месяц. Хищницы уже сейчас забавно скалят беззубые пасти при виде камеры и отворачиваются, чтобы сладко спать дальше.

- Пока малышки питаются молоком Сильвы, но в месяц начнут уже понемножку лакомиться мясом, через неделю примерно их к этому будет приучать мать, - рассказал Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка.

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На новорожденных леопардиков, по словам Писарева, уже поступили заявки из нескольких зоопарков страны. Также есть заявки на маленьких рысей.

- Поэтому имена малышкам мы не даем, их будут давать уже в другом зоопарке, в каком именно - мы пока не знаем, - пояснил Сергей Викторович.

Решение будут принимать, когда руководитель «Лесной сказки» вернется из Пензы со съезда директоров зоопарков, который сейчас там проходит.

- Но прежде чем отправить малышек в путешествие, мы обязательно покажем этих милашек барнаульцам, - пообещал Сергей Писарев.