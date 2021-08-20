В мечтах зажечь Олимпийский огонь: как в Зональном районе возрождают спортивную жизнь

Средства на реконструкцию выделили из краевого и районного бюджетов. Фото: Сергей Кулыгин

В райцентре Зональное Алтайского края всерьез взялись за восстановление старых спортивных объектов и строительство новых. Так, в этом году благодаря объединению местных властей, бизнеса и жителей обновят стадион с беговыми дорожками, а также площадками для волейбола и баскетбола. Но и это – не предел, на возрождение спортивной жизни села здесь строят большие планы!

На сельском стадионе «Колос» когда-то кипела спортивная жизнь, а теперь - тишина, да и поле все заросло. Однако в этом году главная спортивная площадка села обрела шанс на новую жизнь. Вскоре стадион примет всех, кто хочет и готов заниматься спортом.

Средства на реконструкцию выделили из краевого и районного бюджетов. Фото: Сергей Кулыгин

- Здесь неподалеку находится наш спортивный зал для борьбы, но осенью и весной тренировки проходят на улице, поэтому ждем-не дождемся нового стадиона, - рассказывает директор клуба смешанных единоборств Евгений Шуликов.

Средства на реконструкцию выделили из краевого и районного бюджетов. По словам главы Зонального района Татьяны Выставкиной, муниципалитет выделил существенную сумму – три миллиона рублей. Весной обратились за поддержкой к депутату Госдумы Александру Прокопьеву, местным предпринимателям и смогли приступить к работам.

Сегодня уже смонтировано освещение, установлены камеры видеонаблюдения, восстановлено ограждение. Темпы и объем работ впечатляют. В этом году будут отремонтированы и трибуны.

- Объект направлен на развитие спорта в районе, он поможет держать хорошую спортивную форму жителям района. А тем, кто профессионально занимается спортом, - добиваться лучших спортивных результатов, – отметил Александр Прокопьев.

Средства на реконструкцию выделили из краевого и районного бюджетов. Фото: Сергей Кулыгин

Кстати, в прошлом году по инициативе главы села Натальи Бородиной построили хоккейную коробку и установили тренажеры, а в ближайшие годы здесь планируют открыть скейт-площадку и обустроить футбольное поле.

Скоро в Зональном можно будет проводить масштабные соревнования и даже зажечь Олимпийский огонь, как символ возрождения спортивной жизни.