Школьница из Барнаула упала с параплана во время отдыха в Крыму

За полет девушка заплатила 8 тысяч рублей. Фото: СК по республике Крым и городу Севастополю.

16-летняя девушка из Алтайского края упала во время полета на параплане во время отдыха в Ялте. В результате происшествия туристка получила серьезный перелом позвоночника, грудины, сотрясение головного мозга и другие тяжелые травмы. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СК.

– Следственным отделом по городу Ялта установлено, что на плато горы Ай-Петри владелец параплана незаконно, без соответствующих разрешительных документов за плату в размере 8 тысяч рублей оказал 16-летней туристке из Алтайского края услугу в виде полета с ним в паре, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина нарушил целый ряд требований. Он не провел достаточную подготовку и инструктаж пассажира, не подготовил и не проверил безопасность места посадки, не удостоверился, что погодные условия благоприятны для полета, и не выбрал безопасный маршрут полета. Инструктор не справился с управлением и вместе с девушкой упал на плато горы Ай-Петри.

– В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела, – пишут в СК.

Сейчас девушка проходит лечение в Алтайском крае. Следователи установят, насколько системно оказывались незаконные услуги, а также изучат техническое состояние оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации. Туристов же следователи призывают проверять законность предоставления услуг, прежде чем ими воспользоваться.

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