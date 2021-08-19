Вину не признает. Директор турбазы «Горное солнце» пойдет под суд после крупного пожара

40-летний директор турбазы обвиняется по статье 238 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор алтайской турбазы «Горное солнце», на которой год назад произошел крупный пожар, пойдет под суд. Региональный СК завершил расследование уголовного дела. Напомним, ЧП произошло 30 июля 2020 года. Загорелся один из деревянных корпусов туркомплекса. Постояльцам турбазы пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы спастись от огня. В итоге несколько человек были госпитализированы в больницу с переломами.

По данным следствия, причиной ЧП стало нарушение противопожарных правил. Как сообщали в региональном МЧС, огонь вспыхнул в одном из зданий туркомплекса из-за проблем с электропроводкой. Маленькая искорка превратилась в огромный пожар из-за дизельного топлива, которое хранилось в этом же здании. Огонь быстро распространился на весь корпус гостиницы и заблокировал пути эвакуации.

– Проживающие на втором и третьем этажах более 20 клиентов туркомплекса, среди которых двое несовершеннолетних, вынуждены были эвакуироваться путем самостоятельного спрыгивания с лоджий занимаемых ими номеров, – рассказывают в региональном Следкоме.

Некоторые, упав с высоты на землю, ломали ноги и ребра. От полученных травм одна из туристок, 63-летняя женщина, скончалась в больнице.

40-летний директор турбазы обвиняется по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Он не признает вину в содеянном. На сегодняшний день уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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