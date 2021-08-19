На Алтае зарегистрированы случаи заболевания детей столбняком

Родители отказались вакцинировать детей Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала августа в Алтайском крае зарегистрированы два случая заболевания столбняком среди детей. Причем оба ребенка не имели прививок от инфекции, так как родители отказались их вакцинировать.

- Столбняк, вызывается токсином микроорганизма Clostridium tetani (клостридии столбняка). Возбудитель широко распространен в природе, споры которого повсеместно находится в почве, - рассказывают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В организм возбудитель инфекции может попасть через рану. Причем совершенно необязательно, если она будет открытая. Вполне достаточного небольшого прокола или другой микротравмы.

- Так, ранее в Алтайском крае уже регистрировались случаи столбняка у людей, получивших наколы при обработке малины, пересадке комнатных цветов в зимний период времени и т.д., - добавляют в ведомстве.

Сразу выявить заболевание не получается. Инкубационный период длится от 3 до 21 дня, а в редких случаях – два месяца. Заразиться можно в любом возрасте, но только при отсутствии прививки.

Из основных симптомов выделяют судороги, которые появляются при наличии раздражителей: шум, свет, прикосновение. А также высокая температура до 40-42 градусов и обильное потоотделение.

- Первый симптом заболевания – появление напряжения в жевательных мышцах, - говорят специалисты.

Больной либо с трудом, либо вообще не может открыть рот из-за сильнейшей боли. Лицо может застыть в так называемой «сардонической улыбке» и это ни с чем не спутать. Далее начинают появляться судороги мышц спины, грудной стенки, живота и конечностей.

Единственный вариант избежать всех этих мучений – ввести анатоксин столбнячный. Он входит в состав комбинированных вакцин (АКДС, АДС-м, АДС, АС). Вакцинация проводится трехкратно с 3-х месяцев с интервалом 45 дней и однократной ревакцинацией через 12 месяцев после 3-й прививки, т.е. в 18 месяцев жизни. В дальнейшем ревакцинация назначается в 7 и 14 лет. Взрослым прививки ставятся каждые десять лет.