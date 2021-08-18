На Алтае компания подростков разбилась на горной дороге: за рулем была 14-летняя школьница

Компания подростков разбилась на автомобиле Mitsubishi Colt Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

17 августа около пяти утра в Горном Алтае компания подростков разбилась на автомобиле Mitsubishi Colt. 14-летняя девочка, сидевшая за рулем, не справилась с управлением, и автомобиль, слетев с трассы, перевернулся.

Водитель погибла на месте до приезда скорой, а три пассажира (две ее 16-летних подруги и 15-летний друг) доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести. О состоянии подростков пока не говорят.

Как выяснила «Комсомольская правда»- Барнаул», за рулем была юная спортсменка, нападающая хоккейной команды одного из районов Республики Алтай.

ДТП в Горном Алтае 18 августа 2021 года, в котором разбилась 14-летняя девочка Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

- Хоккей с мячом - наша гордость, мы выигрывали чемпионаты страны, - рассказали в администрации района (сотрудники также были шокированы новостью о трагедии).

В прошлом году команда с нападающей одержала победу в турнире в Москве.

- В этом году девочка должна была начать учебу в школе олимпийского резерва в Барнауле, - сообщили в районной администрации.

- Сейчас по факту ДТП проводится проверка, решается, есть ли основания для возбуждения уголовного дела, также выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе как 14-летняя девочка оказалась за рулем автомобиля в ночное время. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД Республики Алтай.

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