«Блатных не было». Легендарному училищу авиаторов в Барнауле исполнилось 55 лет

Легендарному училищу авиаторов в Барнауле исполнилось 55 лет Фото: Личный архив

18 августа Барнаульскому высшему авиационному училищу летчиков исполнилось 55 лет. В выходные на Ленинском проспекте на торжественном построении собрались представители всех 28 выпусков.

- Даже из Калининграда, из Германии прилетели парни, - рассказал «Комсомолке» Сергей Акопян, председатель Совета ветеранов Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков, директор Алтайской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой.

До 1999 года (даты расформирования училища – прим. авт.) БВВАУЛ был един единственным за Уралом лётным вузом, выпускающим военных летчиков. Дух этой школы превращал Барнаул в элитный летный город.

- Сюда поступали сильнейшие и на равных, блатных не было,- отметил Сергей Акопян.

Легендарному училищу авиаторов в Барнауле исполнилось 55 лет Фото: Личный архив

Конкурс в училище был супер-серьезный, попасть в ряды курсантов считалось за счастье.

- Когда я поступал, было примерно 10 человек на место, - вспоминал на встрече один из поседевших летчиков. - Большинство кандидатов отсеивались ещё на медкомиссии по месту жительства. Потом отсеивал врач в училище, барокамера. После этого предстояло выдержать процедуру психического отбора, набрать необходимое количество баллов на специальном кресле-тренажёре, устроенному по типу пилотского и т.д.

За 33 года прославленное училище воспитало более 4 тысяч первоклассных летчиков.

- Годы учебы вспоминаются всеми как красивые и романтичные. Дружба, которая рождалась в стенах БВВАУЛ, не ржавеет, - говорит Сергей Акопян. - И когда жизнь «финалит», это особенно понимаешь.

После митинга у стен родного здания, отданного когда-то юристам, выпускники БВВВАУЛ посадили голубые ели, прикрепили обновленную мемориальную табличку и отправились отмечать славную дату в более теплой обстановке. А в небе над Барнаулом кто-то чертил фигуры высшего пилотажа…