В Барнауле ревнивец выстрелил из «травмата» в фитнес-тренера

Стрелял муж одной из бывших посетительниц тренажерного зала Фото: Олег УКЛАДОВ

15 августа в Барнауле произошло ЧП: посреди белого дня мужчина выстрелил из травматического пистолета в фитнес-тренера на глазах у его четырехлетнего сынишки. Инцидент произошел возле строительного магазина по улице Просторной,135.

Стрелявшего в тот же день задержали, доставили в полицию, но уже к вечеру отпустили. Вскоре в instagram появился пост жены потерпевшего фитнес-тренера: Евгения сообщала, что в ее мужа Рому стреляли из-за ревности и выставила фото злоумышленника. Через несколько часов пост был удален. Корреспонденту «Комсомолки» удалось дозвониться до участников конфликта и услышать версии случившегося.

«Выстрелил и начал бить обухом пистолета»

-15 августа мы поехали с сыном в «Арену», перед этим зашли в строительный магазин, - рассказывает Роман.- После ребенок сел в машину, я подошел к багажнику – тут неожиданно и подбежал этот человек.

По словам пострадавшего, первая пуля из травматического пистолета угодила ему в плечо.

- Я упал, нападавший стал бить меня обухом пистолета по голове, потом снова раздался выстрел, - вспоминает Роман. - После этого мужчина убежал.

По версии потерпевшего, он пострадал от параноидальной ревности.

- Я работаю фитнес-тренером,- объяснил Роман. - Стрелял муж одной из бывших посетительниц тренажерного зала. Мужчина заподозрил жену в измене, после этого они оба стали названивать и мне, и моей супруге Евгении, а потом и угрожать.

По словам фитнес-тренера, первый инцидент произошел еще зимой:

- В пять утра они оба (может быть, подшофе) стали звонить и мне, и жене. После этого мы простились с этой клиенткой, но, спустя месяцы, она начала снова звонить и писать моей жене, рассказывать, какой я плохой, - вспоминает мужчина.

Тренер заметил, что до этого уже сталкивался с ревнивцами.

- Всякое бывало, - заметил собеседник. - Но здесь супруги на пару решили влезть в нашу семейную жизнь, будто им это доставляло удовольствие. В итоге он нападает на меня и даже после этого они продолжают обсуждать в комментариях на страницах моей жены, какой я нехороший. В этом всем какой-то бред и неадекватность.

- Я всякого насмотрелся за годы работы, - подытожил Роман. - Иногда пары такими действиями, залезая в чужую жизнь, подогревают интерес друг к другу. Даже если бы что-то было между мной и клиенткой, действия их странные, а тут на ровном месте …

«Это, наверно, болезнь»

- В моего мужа стреляли на глазах у ребенка, - говорит Евгения, которая также работает фитнес-тренером. – Я до сих пор в шоке. Вроде парочка, которая решила досадить нашей семье, кажется нормальной. Она - косметолог, мать троих детей. И вот сначала от них начались по утрам звонки Роме, потом мне. После этого женщина ушла из зала, казалось точки над «i» расставлены, а летом снова начались ее звонки и длинные письма. Мне было непонятно, чего она добивается. Я слушала сопли, нюни этой женщины, которая повторяла, что мой муж плохой, что изменял мне не только с ней, а я такая наивная дурочка… Это было похоже на болезнь.

По словам Евгении, месяц назад муж клиентки звонил Роману с угрозами.

- И вот на днях случилось то, что случилось. Рома в разговоре однажды ему предложил - «приезжай», скинув при этом адрес. Вот тот и приехал, видимо, к нашему дому, а потом следовал за машиной до торгового центра, где с пистолетом напал на моего мужа и выстрелил на глазах у ребенка. И после этого его отпустили! Это вообще нормально? - задается вопросом Евгения.

«Держи дистанцию и не склоняй к интиму»

- Это случай далеко не первый, когда Роман сталкивается с ревнивыми разборками, - говорит Ирина, бывшая клиентка фитнес-тренера, из-за которой и случилась стрельба.

По словам женщины, конфликт начался, когда муж увидел в ее телефоне подчищенную переписку.

- Он же не слепой, заметил, что тренер постоянно пишет, при этом Роман удалял и свои, и мои сообщения. Алексею показалось это подозрительным,-рассказывает Ирина.

- Мы четырнадцать лет вместе и до этого подобных скандалов не было, впервые. Ситуация крайне неприятная для той и другой семьи, но все перипетии начались с Романа, - подчеркнула женщина. - Если ты выбрал эту профессию, тогда держи дистанцию и не склоняй к интиму. Могу сказать, дыма без огня не бывает. Когда я тренировалась у Романа, его клиентка караулила, он тоже объяснял, что у той не все в порядке с головой, что она в три часа ночи писала ему сообщения. Я знаю эту женщину, она абсолютно вменяемая, обеспеченная. Видимо, еще одна его жертва.

На вопрос, зачем нужно было звонить жене тренера, собеседница ответила так:

- Все легко и просто. Если мой супруг узнал, я хочу, чтобы узнала и его супруга. Почему я одна должна находиться в этой ситуации? И больше всего меня задело, когда Роман назвал меня и мужа сумасшедшими. Нет, чтобы набраться мужества и сказать: «Я виноват».

Также, по словам Ирины, к мужу приезжал странный тип, представлялся братом Евгении и просил не нервировать его сестру телефонными звонками.

- И этот человек, который и братом вовсе не был, еще и угрожал какими-то блатными, - возмущается женщина.

По словам матери троих детей, ко всему, что случилось, она относится крайне неспокойно.

- Когда мужа забирала полиция, он был с детьми на фотосессии, дети были напуганы. Роман, когда в него Алексей стрелял, тоже был с ребенком. Значит, мальчик тоже испугался. Дети для меня больная тема, - вздохнула собеседница. - Чтобы между взрослыми не происходило, дети не должны страдать.

Без комментариев

Менеджер Алексей, стрелявший из травматического оружия в фитнес-тренера, от комментариев отказался.

- Я не понимаю, зачем про это писать, есть куда более интересные темы, чем эти шкурные вопросы, - кратко заметил мужчина.

«Часто додумывают»

Руководитель фитнес-тренера, владелец сети фитнес клубов Александр Барбашин (с жалобой к которому также обращалась Ирина) заметил, что эта сугубо личная проблема по идее должна была остаться внутри семьи, а не выноситься в массы. В самом криминальном инциденте с «травматом», по словам Александра, должны разобраться правоохранительные органы.

Барбашин также добавил, что у тренеров бывают ситуации, когда общественное мнение додумывает и приписывает тренерам интрижки.

-То, что парень молодой и красивый, вовсе не значит, что он изменяет своей жене, - подчеркнул Александр.

Что грозит стрелявшему

- В отношении стрелявшего из травматического оружия мужчины сегодня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", – сообщили в пресс-службе УМВД Барнаула. - Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в 2017 году жительницу Барнаула Оксану Ткаченко приговорили к шести годам лишения свободы за стрельбу из травматического пистолета. По версии женщины, она стреляла в бывшего супруга (который, кстати, постоянно ее избивал и угрожал убийством даже после развода), защищая своего малолетнего сына. Мужчина особо не пострадал, уже на следующий день с размахом отмечал День ВДВ, а вот женщина отправилась отбывать наказание в женскую колонию.

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