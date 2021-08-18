Двух туристов с серьезными осложнениями вертолетом эвакуировали из гор Алтая

Эвакуация вертолетом Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай за прошедшею неделю вертолет со спасателями совершил сразу несколько вылетов к туристам, которым потребовалась экстренная эвакуация.

Так, 11 августа во время туристического похода с родственниками, внезапно стало плохо восьмилетней девочке. В тот момент компания из Барнаула находилась в Усть-Коксинском районе. Родители обратились за помощью к пограничникам, которые несут службу на данной территории.

- Фельдшер пограничного управления осмотрел ребенка и поставил диагноз «острый аппендицит», - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

С поисково-спасательного поста «Ак-Кем» ребенка на вертолете Центра медицины катастроф экстренно эвакуировали в Центральную районную больницу.

Второй случай также произошел в Усть-Коксинском районе. В этот раз помощь потребовалась 31-летней туристке из Санкт-Петербурга. У девушке внезапно произошло обострение хронического бронхита. Вертолетом «Алтай-Авиа» ее сняли с ледника «Менсу».

Это далеко не первый подобный случай за текущий месяц. Так в начале августа из Кош-Агачского района поступило сообщение о том, что на Северо-Чуйском хребте, около реки Маашей находится 47-летня туристка из Новосибирска. У женщины травма ноги и самостоятельно добраться до населенного пункта, где ей окажут квалифицированную медицинскую помощь, она не может.

4 августа в населенный пункт Чибит была направлена группа спасателей АПСО. А уже на следующий день пострадавшую вертолетом Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра доставили в аэропорт Горно-Алтайска и передали работникам скорой помощи.

- Дочь пострадавшей Алиса рассказала, что мама получила травму вечером 3 августа около 21 часа, когда они переходили через речку. Татьяна, поскользнулась на камне, ее стопа сильно вывихнулась, дети и муж вытащили ее на берег, зафиксировали и перевязали ногу, разбили ночлег. Рано утром глава семьи бегом направился до ближайшего места, где могла быть сотовая связь и дозвонился до МЧС, - рассказывают в МЧС.

Однако из-за погодных условий пострадавшую удалось эвакуировать только спустя пару суток.

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