В Республику Алтай доставили 12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В регионе действует обязательная вакцинация для отдельных категорий
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Республику Алтай продолжают поступать препараты для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. За последние недели в регион были доставлены 1300 доз «Спутник V» и 12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».
По словам специалистов, главное отличие этих вакцин заключается в том, что в случае со «Спутником Лайт» требуется однократное введение.
- Легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию, не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти в прививочный пункт, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.
Так как вакцинация однократная, снижается вероятность побочных эффектов: озноба, мышечной боли и т.д. При этом максимальной силы иммунитет достигает через 3-4 недели. Эффективность «Лайта» оценивают в 79,4%.
- Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Спутник Лайт эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, - заявляют создатели вакцины.
Вместе с тем у «классического» «Спутника» эффективность выше – 91,4%. Такие данные приводятся на основе клинических испытаний.
«Лайт» рекомендуют использовать для вакцинации тех, кто давно переболел коронавирусом, у кого начал снижаться иммунитет, либо же он изначально был не высоким.
Противопоказания к «Спутнику Лайт»:
- гиперчувствительность к компонентам вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- при обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;
- при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта – после нормализации температуры»
- возраст до 18 лет.
Получить «Спутник Лайт» в Республике Алтай можно во всех пунктах вакцинации. В Горно-Алтайске процедурные кабинеты работают с 8:00 до 20:00 в будние дни, в выходные – с 8:00 до 13:00, в Майме – с 8:00 до 19:00 в будние дни, с 8:00 до 13:00 в выходные дни.
В остальных муниципальных образованиях пациентов ждут в соответствии с графиком работы районных поликлиник.
Запись на прием осуществляется через портал Госуслуги, либо непосредственно в медицинских организациях. Мобильный пункт принимает без предварительной записи. Вид вакцины подбирается на месте.
Мобильные пункты вакцинации развернуты в Горно-Алтайске и Онгудае на центральных площадях, в Майме – в районном Центре культуры, а также в Национальном драматическом театре в столице республики.
Напомним, в регионе действует обязательная вакцинация для отдельных категорий. К ним относят сотрудников из сфер, занятых на постоянном контакте с большим количеством людей: медики, учителя, транспорт, услуги, общественное питание и т.д.
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