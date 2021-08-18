В Республику Алтай доставили 12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

В регионе действует обязательная вакцинация для отдельных категорий Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республику Алтай продолжают поступать препараты для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. За последние недели в регион были доставлены 1300 доз «Спутник V» и 12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

По словам специалистов, главное отличие этих вакцин заключается в том, что в случае со «Спутником Лайт» требуется однократное введение.

- Легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию, не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти в прививочный пункт, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

Так как вакцинация однократная, снижается вероятность побочных эффектов: озноба, мышечной боли и т.д. При этом максимальной силы иммунитет достигает через 3-4 недели. Эффективность «Лайта» оценивают в 79,4%.

- Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Спутник Лайт эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, - заявляют создатели вакцины.

Вместе с тем у «классического» «Спутника» эффективность выше – 91,4%. Такие данные приводятся на основе клинических испытаний.

«Лайт» рекомендуют использовать для вакцинации тех, кто давно переболел коронавирусом, у кого начал снижаться иммунитет, либо же он изначально был не высоким.

Противопоказания к «Спутнику Лайт»:

- гиперчувствительность к компонентам вакцины;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- при обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;

- при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта – после нормализации температуры»

- возраст до 18 лет.

Получить «Спутник Лайт» в Республике Алтай можно во всех пунктах вакцинации. В Горно-Алтайске процедурные кабинеты работают с 8:00 до 20:00 в будние дни, в выходные – с 8:00 до 13:00, в Майме – с 8:00 до 19:00 в будние дни, с 8:00 до 13:00 в выходные дни.

В остальных муниципальных образованиях пациентов ждут в соответствии с графиком работы районных поликлиник.

Запись на прием осуществляется через портал Госуслуги, либо непосредственно в медицинских организациях. Мобильный пункт принимает без предварительной записи. Вид вакцины подбирается на месте.

Мобильные пункты вакцинации развернуты в Горно-Алтайске и Онгудае на центральных площадях, в Майме – в районном Центре культуры, а также в Национальном драматическом театре в столице республики.

Напомним, в регионе действует обязательная вакцинация для отдельных категорий. К ним относят сотрудников из сфер, занятых на постоянном контакте с большим количеством людей: медики, учителя, транспорт, услуги, общественное питание и т.д.

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