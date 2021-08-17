Девочка из Бийска сломала обе ноги в ожидании инвалидной коляски

После перелома девочка попала в реанимацию. Фото: предоставлено Ольгой Терновой

В Бийске 13-летняя девочка с инвалидностью сломала обе ноги, пока дожидалась специальную коляску. Ее мама Оксана Тернова уже на протяжении двух лет воюет с Фондом социального страхования за положенное по закону кресло, но пока все безрезультатно.

Роковой укус

История болезни Ксюши Бесхмельнициной началась в 2015, когда ей был семь лет. Она готовилась идти в первый класс, но сесть за парту 1 сентября ей не было суждено. Летом девочку укусил клещ, зараженный энцефалитом. Это обернулось для нее тяжелой инвалидностью, хотя до роковой встречи с кровососущим ребенок был абсолютно здоров. Больше месяца девочка была в коме. Когда она вышла из этого состояния, оказалось, что у нее полностью парализована правая сторона тела.

В 2019 году на очередной врачебной комиссии решили, что Ксении нужна специальная коляска с электроприводом. Были подготовлены необходимые документы, однако ее не приобрели для ребенка до сих пор.

– Сотрудники ФСС Бийска давали мне номера телефонов регионального Фонда, советовали созваниваться с ними и решать этот вопрос, так как именно в крае занимаются этим. Каждый раз, когда я дозванилась, говорили, что такого не может быть, и обещали все взять на контроль. До сих пор все на контроле», – рассказывает «КП» мама девочки Оксана Тернова.

В Фонде предлагали семье купить коляску за свой счет. Но ее стоимость – 300 тысяч рублей, таких денег у родителей Ксении нет. А обычное инвалидное кресло совершенно не подходит для ребенка: оно не оборудовано ремнями безопасности, нет поддержки головы, не регулируется наклон спинки.

– Помимо того что ребенок и так ограничен, нет возможности куда-то выехать, посещать различные культурные мероприятия, праздники, – говорит Оксана.

До сих пор ребенок лежит в гипсе. Фото: предоставлено Ольгой Терновой

Перелом и болевой шок

Передвигаться на обычной коляске Ксении не просто неудобно, это небезопасно и может нанести непоправимый вред ее здоровью. Так и случилось в июле этого года.

– Мы поехали в церковь на обычной коляске. Когда мы переступали через порог, она соскользнула и упала на две ноги. В больнице сначала загипсовали лишь одну ногу, а на вторую даже не стали делать снимок, – рассказывает Оксана. – Дома у нее случился болевой шок, упало давление. Вызвала скорую, у скорой не оказалось кислорода, кое-как ее довезли до реанимации, где она провела пять дней. Благодаря усилиям реаниматологов ее удалось откачать.

На официальный запрос журналистов «Бийского телевидения» представители ФСС ответили, что поставщики отказываются участвовать в закупках, если необходимо индивидуальное изготовление или импортные комплектующие.

По словам Оксаны Терновой, после публикации о проблеме в СМИ в Фонде начали суетиться и обещать выдать в конце сентября специальный сертификат на покупку коляски.

Тем временем алтайский Следком организовал проверку, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на предмет халатности.