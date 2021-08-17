В Барнауле педофил надругался над 9-летней школьницей, заманив ее в кусты покормить белок

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

15 августа в Барнауле педофил напал на девочку. Воспользовавшись доверием и наивностью ребенка, он заманил её в кусты, сообщает «Рен-ТВ».

- Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 41-летний житель Барнаула. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.

Известно, что 9-летняя девочка и её подружка пошли собирать ракушки на речку. К несовершеннолетним подошел неизвестный мужчина и предложил покормить белочек. Ничего не заподозрив, дети пошли за ним. В итоге педофилу удалось заманить детей в кусты, где он надругался над одной из девочек. Вторая школьница испугалась и побежала звать на помощь, при этом преступник кричал ей вслед, что убьёт, если не вернется. Но несовершеннолетняя не растерялась и рассказала о случившемся рыбакам, которые были неподалеку. Педофил убежал, когда увидел мужчин.

Напомним, ранее следком предъявил обвинение 40-летнему жителю Бийского района Алтайского края Олегу Лавкину, который обвиняется в похищении школьницы и иных действиях сексуального характера в отношении другой девочки. Накануне правоохранители провели следственный эксперимент, на котором Лавкин рассказал, как похищал несовершеннолетнюю. На время предварительного следствия его закрыли в следственном изоляторе.

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