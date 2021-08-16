Жаркое лето продолжается: в Алтайском крае потеплеет до +29 градусов

Погода в Алтайском крае с 16 по 20 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни погода порадуют гостей и жителей Алтайского края. На смену прохладе с дождями придет жара до +29 градусов. Такая температура установится на территории региона как минимум до конца рабочей недели.

Как рассказала «Комсомольской Правдой – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, в Алтайский край вернется полноценное лето. В большинстве дней этой рабочей недели регион будет находиться под влиянием антициклона.

– Будет преимущественно без осадков. В утренние часы, особенно в первой половине недели за счет большой влажности и безветренной погоды в большинстве районов возможны туманы. Ночью в среднем ожидается +10…+15 градусов. В предгорьях прогнозируют +7…+10 градусов. Днем же прогнозируют +23…+29 градусов, – сказала Людмила Сырых.

Она добавила, что немного холоднее станет уже в четверг, 19 августа, из-за прохождения атмосферного фронта. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +22…+27 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 17 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Среда, 18 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, местами в предгорьях до +6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +23...+28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 19 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +22…+27 градусов. В конце дня местами небольшие дожди, грозы. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.