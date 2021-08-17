В нацпарке «Салаир» стартовал первый этап исследования флоры и фауны

Первый этап инвентаризации беспозвоночных (фото: предоставлено сотрудниками нацпарка)

Национальный парк «Салаир», официально созданный менее одного года назад, приступил к первому этапу работы. Она заключается в тщательном исследовании флоры и фауны.

Сотрудники начали работу в окрестностях кордона Ионих – это первый кордон «Салаира». Уже в июле ученые начали исследовать видовой состав мелких млекопитающих и обитателей водоемов.

- На сегодняшний день одной из основных задач, стоящих перед научным отделом учреждения является инвентаризация биоразнообразия национального парка, что является первым этапом и основой для последующих мониторинговых и других исследовательских работ, - объясняет Дмитрий Кузменкин, старший научный сотрудник Тигирекского заповедника.

Отчасти, задача по инвентаризации облегчена тем, что за годы существования региональных заказников, информации по крупным млекопитающим на данный момент достаточно. А вот как раз по мелким, птицам и беспозвоночным данных практически нет.

Так младший научный сотрудник Алена Каменова уже провела исследование по насекомоядным и грызунам на территории черневой тайги, в высокотравном осиннике и остепненном лугу.

- Среди интересного следует отметить наличие колонии сурков Кащенко около самого кордона на небольшой поляне посреди тайги. Сурок Кащенко – эндемик Юга Западной Сибири и самый «лесной» из всех наших видов сурков, он проникает достаточно глубоко в таёжные массивы Салаира, - поясняет Кузменкин.

Уклейка (фото: предоставлено сотрудниками нацпарка)

Также он сам лично брал пробы из нескольких рек. Результаты неутешительные. Так в Средней Ионихе скудный видовой состав водных беспозвоночных, а также высокая заиленность и мутность.

- Это может быть связано с тем, что некогда в верховьях этой реки велась добыча россыпного золота и экосистема реки до сих пор полностью не восстановилась, - рассуждает специалист.

При этом из положительного отмечается высокое распространение популяции обыкновенной уклейки – это европейский вид рыб, недавно занесенный искусственным образом в бассейн Верхней Оби. Рыба прижилась и чувствует себя вполне комфортно. В некоторых реках на территории нацпарка она является самым массовым видом.

Теперь ученые намерены отследить, как уклейка взаимодействует с аборигенными видами.

А тем временем, разрабатывается еще одно направление деятельности «Салаира», а именно туризм. Сотрудники нацпарка исследуют территории на предмет создания первого водного маршрута. Предполагается, что он пройдет по реке Чулышман. Так в начале августа сотрудники парка совместно с учеными-геологами из Института водных и экологических проблем СО РАН, Алтайского государственного университета, членами фотоклуба «Сфера» и местными жителями организовали сплав для изучения долины реки на участке от границы Кемеровской области и Алтайского края до райцентра Ельцовка.

Длина пройденного участка составила более 50 км. На своем пути сплавщики увидели скальные массивы, где были собраны геологические и палеонтологические образцы для последующего исследования.

- Участники экспедиции отметили места возможной организации стоянок, подходящие точки для оборудования смотровых площадок, районы встречи крупных животных и редких растений, а также трудные участки реки, требующие внимательного и осторожного прохождения, - говорит Денис Соломахин, заместитель директора по туризму.

Вторая экспедиция по Чулышману запланирована на сентябрь. Во время этого этапа ученые планируют уточнить некоторые детали, а также поведут съемку осеннего кряжа. Полученный материал будет использован для создания фотообраза и видеовизитки нацпарка, также для его продвижения среди туристов.