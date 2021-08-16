Как села Алтайского края развиваются благодаря НКО

Дом культуры с. Лосиха. Стоп-кадр ТВ "Толк"

В алтайских селах все чаще стали появляться некоммерческие организации. С помощью такого формата инициативные сельчане пытаются решить местные проблемы и получить финансовую поддержку. На некоторых территориях НКО существует уже несколько лет и за это время удалось добиться значительных изменений. Подробнее о том, как местные инициативы меняют жизнь целых сел – в материале «КП».

Проекты - селам

Дом культуры Троицкого района. Стоп-кадр ТВ "Толк"

В Троицком районе за десять лет реализовали уже порядка 30 грантовых проектов. Так, недавно в Троицком ДК появился специальный зал для молодежного центра, созданного по президентскому гранту. Здесь подростки в полной мере могут проявить свою творческую активность: выступают, проводят мастер-классы, записывают ролики. Помимо этого, благодаря конкурсам в ДК отремонтировали пол и проводку.

– Грантовая поддержка – способ реализовать свои инициативы, добрые, хорошие, креативные идеи на качественно новом организационном уровне, – отмечает директор Троицкого многофункционального культурного центра Ольга Фокина.

В 2017 году при поддержке депутата Госдумы Александра Прокопьева для работников культуры Троицкого района организовали тренинг по проектной деятельности. Благодаря полученным знаниям от ведущих специалистов края сегодня жители Троицкого района в своих селах на грантовые средства строят детские площадки, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и благоустройством территорий.

Развивать село своими силами

Сергей Недосейкин, НКО "Лосихинские Родники". Стоп-кадр ТВ "Толк"

В Косихинском районе благодаря НКО в селе Лосиха создали совет мужчин.

– Совет был создан для того, чтобы повысить статус отца на селе, обозначить ценность мужчины как защитника семьи, как главного добытчика, – отмечает Сергей Недосейкин, учредитель АКОО СКРН «Лосихинские родники», заведующий Лосихинским КДЦ.

Также Сергей Недосейкин вместе с сестрой Светланой Вожик, худруком ДК, пишет проекты для развития культуры всего села. Благодаря их инициативе в центре Лосихи расчистили участок в 3 тысячи «квадратов» и своими силами сделали зоны для отдыха, детских игр и спорта, создали центр народных традиций, оборудовали ДК, открыли кукольный театр.

– Собирать средства с населения села на эти цели – нереально. У людей нет лишних денег, поэтому мы участвуем в различных грантовых конкурсах, – говорит Светлана Вожик, учредитель АКОО СКРН «Лосихинские родники», художественный руководитель ДК с. Лосиха.

Всего за несколько лет благодаря участию в грантовых конкурсах в Лосиху привлекли более 3 миллионов рублей. Люди видят результат, и начинают все активнее участвовать в проектах.

– В этом году в конкурсе на президентский грант на первом этапе участвовало 10 тысяч НКО, уже во второй части конкурса участвовало более 12 тысяч организаций. Люди чувствуют и видят, что это приносит пользу селу, – отмечает депутат Александр Прокопьев.

Можно получить помощь

Видя успехи НКО в селах Алтайского края, жители села Голуха Заринского района тоже решили объединиться, чтобы создать некоммерческую организацию и выигрывать гранты. Прежде всего, планируют начать с развития местного ДК.

– В нашем ДК занимаются семь творческих коллективов! Люди готовы писать и реализовывать проекты, чтобы была возможность улучшать условия, обновлять костюмы, и ездить на конкурсы. К примеру, местная музыкальная школа выигрывает международные детские конкурсы. Наших воспитанников приглашают выступать даже в Италию, – рассказывает Марина Звягина, председатель совета депутатов Голухинского сельсовета.

У жителей Голухи возникли некоторые сложности при оформлении пакета документов, который необходим при регистрации НКО. За помощью обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Сельчанам оказали методическую и организационную помощь, и уже в следующем году они смогут участвовать в грантовых проектах и реализовывать свои идеи.