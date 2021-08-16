Можно, но осторожно: что говорят алтайские врачи о вакцинации детей

Пока неизвестно, будет ли чем-то отличаться детская вакцина от взрослой Фото: Олег УКЛАДОВ

В сентябре в России планируют зарегистрировать вакцину от COVID-19 для детей, а уже зимой первые комплекты могут поступить в Алтайский край. Первыми из несовершеннолетних прививки получат подростки от 15 до 17 лет. «Комсомолка» решила узнать мнение экспертов, как они относятся к вакцинации детей.

- Положительно отношусь. Раньше говорили, что дети не болеют – это неправда. Ковид переносят даже дети младенческого возраста. У них проявляются симптомы по типу ОРЗ – температура, кашель, насморк и даже нарушение вкуса, только малыш не может об этом сказать. Из-за инфекции дети могут отказываться от еды, даже от продуктов, которые раньше хорошо кушали – фрукты, грудное молоко, молочная смесь или мясной прикорм. У взрослых, перенесших ковид, тоже такое есть – после болезни мясо, рыба или яйца для них пахли тухлятиной, - говорит барнаульский детский врач Денис Фуголь.

Пока неизвестно, будет ли чем-то отличаться детская вакцина от взрослой, но, как считает эксперт, скорее всего, это будет «Спутник», но в меньшей концентрации.

- Эта вакцина зарекомендовала себя положительно, переносимость хорошая. Побочные эффекты есть, но это говорит о том, что формируется иммунитет, - говорит доктор Фуголь.

При этом у детей могут быть те же побочки, что и у взрослых – повышение температуры, ломота и слабость. Но бояться за своих чад родителям не стоит. Более того, как подчеркивает врач, не нужно вестись на «массовую истерию» антипрививочников. Если кто-то опасается побочных эффектов, то они есть и от других вакцин: похожим образом организм реагирует на прививки от столбняка, пневмококка или гриппа. После мини-болезни начинают вырабатываться антитела.

По мнению врача, маленьким детям лучше подождать с прививкой против ковида. На первом этапе детской вакцинации «первопроходцами» должны стать подростки, чтобы понаблюдать за реакцией, а затем уже вводить её младенцам, так как у них еще не до конца сформирован иммунитет.

А вот детский реаниматолог Олег Першин считает, что в детской вакцинации нужно относиться очень осторожно.

- Детей болеет достаточно, но тяжело ковид переносят те, у кого есть сопутствующая патология, к примеру, онкология или очень тяжелые заболевания центральной нервной системы. Здоровые детки переносят болезнь легко. Кроме того, отдельных вакцин для детей пока не создано, и если ребенок переболел «на ногах», то зачем вакцинироваться? В общем, я думаю, что сделать прививки нужно лишь несовершеннолетним из группы риска, в том числе с аллергическими реакциями, - подчеркнул Першин.