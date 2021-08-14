Большая удача: в Алтайском заповеднике сфотографировали северного олененка

Оленя заметили вечером при обследовании водораздельного хребта. Фото: Яковлева Р.В Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника опубликовали фотографии маленького самца северного оленя. Ученые отмечают, что встреча с этим животным – большая редкость, сказано на сайте заповедника.

Научная экспедиция

В июне-июле на территории заповедника проходила экспедиция, участники которой занимались изучением и охраной лесного северного оленя. Сейчас в регионе этих животных можно встретить только в Алтайском государственном заповеднике.

– Маршрутами охвачена территория, ранее населяемая северными оленями и современные места их обитания. Были установлены автоматические фотокамеры на перевалах и тропах, которые образовали мониторинговую сеть контрольных точек, – рассказали исследователи.

За 29 дней верхом на конях и пешком прошли 542 км.

Редкая встреча

Ученые выяснили, что в это время года олени придерживались пологих вершин горных хребтов, высокогорных тундр. Это связано не только с избеганием гнуса, но и с конкурентными отношениями с более пластичным и сильным видом – маралом. Свидетелями встречи стали участники экспедиции, когда молодой олень пытался пройти к большому снежнику для отдыха. В этот момент ему преградили путь и отогнали вниз по склону два марала.

Олень. Фото: Яковлева Р.В Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Вскоре ученые не только заметили, но и успели сфотографировать маленького олененка.

– Оленя заметили вечером при обследовании водораздельного хребта, он лежал на снежнике и спал. Заметил нас с расстояния около 20 метров. Встал, пробежал по снежнику, даже чуть ближе к нам, потом все-таки сориентировался, убежал за гривку, но вскоре вернулся, как будто бы убедиться, почти на то же расстояние и тогда только уже убежал вниз по гриве, – рассказал Юрий Калинкин, к.б.н., ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника .

Сколько всего оленей в регионе

Ученые отмечают, что северный олень в XIX веке населял почти третью часть современной Республики Алтай. Сейчас площадь его мест обитания значительно сократилась и представляет собой участки по нескольку десятков тысяч гектар в труднодоступных урочищах. Численность вида также сократилась.

– Северные олени очень доверчивы, подойти к ним близко не составляет особого труда. Именно поэтому данный вид копытных в первую очередь страдает от браконьеров. Но есть и причины глобального характера, связанные с изменением климата, их механизм еще не до конца выяснен, – добавили в заповеднике.

Олень. Фото: Яковлева Р.В Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Получить точные данные о количестве оленей трудно, встреча с ними - настоящая редкость. Ученые отметили, что создание сети контрольных точек, оборудованных автоматическими камерами, позволяет провести примерную оценку численности и структуры популяционных группировок оленей.

Напомним, ранее мы сообщали о других ярких кадрах. С января по июнь эксперты проанализировали более 4 тыс. фото и видео с автоматических камер, установленных в местах обитания снежного барса в Республике Алтай. Всего получили 425 изображений ирбиса.