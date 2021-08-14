В зоне риска: на Алтае с начала года в ДТП погибли два велосипедиста и 55 пострадали

Среди пострадавших 28 детей Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2021 года на дорогах Алтайского края произошло 55 ДТП с участием велосипедистов. В этих авариях погибли два человека и еще 55 получили травмы, сообщили в ГИБДД региона.

Почему происходят аварии

Полицейские напомнили, что в теплое время года на улицах и дорогах региона можно встретить множество велосипедистов. Растет и число ДТП с их участием. При этом погибают и получают травмы как взрослые, так и дети.

– Статистика показывает, что главной причиной подавляющего большинства таких трагедий является явное пренебрежение правилами маневрирования. Одна из наиболее «любимых» опасных привычек велосипедистов – поворот налево. Однако правилами дорожного движения такой маневр разрешается только в том случае, если велосипедист движется по узкой дороге, ширина проезжей части которой соответствует однорядному автомобильному движению в одном направлении, а также при условии, что на такой улице отсутствуют трамвайные пути, расположенные посередине, – напомнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в большинстве населенных пунктов многополосное движение, поэтому чтобы повернуть налево или развернуться велосипедисту нужно доехать до пешеходного перехода, слезть с велосипеда и после перехода проезжей части продолжить движение.

Дети под угрозой

В ГИБДД призывают родителей юных велосипедистов, позаботиться о своих детях, разъяснив им требования ПДД и необходимость их соблюдения. Кроме того, нужно обратить внимание на то, как одевается ребенок перед поездкой на велосипеде – одежда должна быть яркой и заметной, по возможности облегать тело (для того, чтобы одежда не попала во вращающееся части велосипеда и не зацепиться за внешние препятствия).

Обувь должна иметь твердую подошву и грубый протектор для лучшего сцепления с педалями. Для езды в вечернее и ночное время, необходимо использовать одежду со световозвращающими элементами.

Чтобы обезопасить ребенка от серьезных травм следует использовать специальную экипировку и велошлем. Эти правила касаются не только юных велосипедистов, но и взрослых.

Повышенное внимание

Важно правильно и вовремя заниматься обслуживанием велосипеда. Он должен иметь исправный тормоз и звуковой сигнал, а также оборудован спереди фарой белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета.

– Дополнительно для более безопасной езды, рекомендуем установить зеркала, которые дадут возможность оценить дорожную ситуацию за вашей спиной при передвижении на велосипеде по улицам и дорогам. – сообщают в ГИБДД. – Если вы часто ездите по автодорогам, то от возможности видеть происходящее сзади зависит ваша безопасность.

В ведомстве добавили, что прежде чем выезжать на дорогу с установленными зеркалами, нужно привыкнуть к новому средству обзора. Сначала лучше покататься по аллеям парков и другим безопасным местам, посматривая в зеркала. Так можно научиться правильно определять расстояние до объекта, его скорость и другие детали.

– Водитель велосипеда должен быть грамотным участником дорожного движения, знать и выполнять правила, а также чувствовать свою ответственность на дороге. Не следует забывать и о безопасности – своевременное обозначение маневров, подача звукового сигнала и разумное уважение к более скоростным и тяжелым транспортным средствам – сохранят вам жизнь и здоровье, – резюмировали в ГИБДД.

Напомним, ранее мы сообщали, что за первые шесть месяцев 2021 года на дорогах Алтайского края погибли 111 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 40,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле водитель прокатил девушку на крыше автомобиля

Мужчину оштрафовали (подробнее)