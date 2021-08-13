Сколько и чего получит алтайский спортсмен-стрелок Каменский за медали Токио-2020

Сергей Каменский Фото: Виталий БАРАБАШ

Российские спортсмены только за бугром выступают под флагом Олимпийского комитета, для нас они все равно свои, родные. И каждый из чемпионов и призеров по итогам Игр-2020 непременно получит вознаграждение.

Сборная России в Токио завоевала 71 медаль. Из них: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. И это пятое место в общем зачете. Свою руку к пополнению корзины приложил алтайский стрелок Сергей Каменский. На его персональном счету второе и третье место.

- За свои успехи от Алтайского края он получит 500 тысяч рублей за «серебро» и 300 тысяч – за бронзовую медаль. Все приказы уже подписаны и в ближайшее время деньги поступят на счет спортсмена, - рассказал «Комсомолке» директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт.

Помимо этого Сергей Каменский был удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Но это чисто моральное удовлетворение. За подобные награды никакие финансовые поощрения не предусмотрены. Но что удивительно: большинство серебряных призеров удостоены ордена первой степени, а наш земляк почему-то второй. Почему так произошло – неизвестно.

От лица министерства спорта РФ Сергей Каменский должен будет получить 2,5 миллиона рублей за второе место и 1,7 миллиона — за третье. Примечательно, что «расценки» за медали Рио-2016 и Пхенчхан-2018 были практически такими же: за «золото» также давали 4 млн рублей, за «серебро» 2,7 млн, а за «бронзу» 1,7. Соответственно, мы видим, что «просело» только второе место.

Также было анонсировано, что призеры и победители получат от спонсоров автомобили. Правда, какой марки, не уточняется. Как показывает практика, это как раз та часть, с которой многие спортсмены зачастую расстаются: либо передаривают родственникам, либо продают, так как у них или уже есть машина или содержать ее слишком накладно. А порой олимпийские машины отдают на благотворительность. Так в свое время хоккеист Илья Ковальчук продал свой BMW X5, а вырученные средства пожертвовал на лечение подростка из алтайского села Яши Любченко. Мальчику поставили диагноз саркома. Известный спортсмен оплатил операцию и эндопротез.

Кроме всего перечисленного спортсмены могут получить призовые от спортсообществ, в которых состоят. В случае с Сергеем Каменским – это ЦСКА. Но детально этот момент пока не поднимался.

Итого, стрелок должен будет получить не менее 5 млн рублей и автомобиль. Пока сам Сергей даже не думал, куда их потратить или во что вложить – денег еще нет. Его больше интересует родной бийский тир. В свое время Каменский лично передавал туда свои установки, чтобы на них могли тренироваться дети. А ведь даже после Рио чиновники и спонсоры обещали «золотые горы».

- После Рио все наобещали с три короба, а потом это очень долго выполнялось. То денег нет, то еще что-то… То хотели построить спорткомплекс, но потом оказалось, что денег на это нет. Предложили найти помещение. В итоге его искали несколько лет. И вот только в прошлом году, наконец-то, состоялся переезд. Сейчас там классно. Мне очень нравится этот тир. Его бы только чуть-чуть доукомплектовать и будет вообще замечательно. К сожалению, стрельба технический вид спорта, который требует огромных затрат. Просто прийти в него, не имея ничего – очень тяжело. Даже когда я начинал, очень много вещей и экипировки покупал сам. Даже пневматическое оружие, - говорит Каменский. – Но я думаю, что это не только в стрельбе, а во многих видах спорта. Но как говорится: «Хочешь стрелять лучше всех – имей лучшее» - экипировку, оружие, за всем этим надо следить.

Кстати, по словам отца спортсмена Игоря Каменского, для того чтобы полностью укомплектовать тир необходимо около 4 млн рублей.

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