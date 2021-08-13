Возле Денисовой пещеры появится туркластер с палеопарком

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

Весной этого года Денисову пещеру, находящуюся в Солонешенском районе Алтайского края включили в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Причем она стала первым исключительно археологическим объектом в данном списке. В связи с эти в регионе сделали ставку на создание туркластера и палеопарка на территории пещеры. Планируется, что здесь построят турбазу, парковку, откроют музей, в котором можно будет увидеть уникальные археологические находки, создадут эко-тропу и даже реконструкцию жизни и быта древних людей. Накануне журналисты побывали в Денисовой пещере и поговорили на счет возможных перспектив с экспертами.

Одно другому не помеха

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

С одной стороны Денисова пещера – уникальный объект, являющийся источником для изучения древнейшей истории человечества. С другой – этот район становится все более и более популярен у туристов. По мнению доктора исторических наук, руководителя раскопок в Денисовой пещере Михаила Шунькова, эти два процесса вполне могут идти параллельно и не мешать друг другу.

- Туризм не тормозит археологические работы, если разумно подойти к реализации данного вопроса. Мы копаем на определенных участках. Сотрудники местного музея проводят экскурсии. Они занимаются туристической деятельностью, мы же занимаемся научными исследованиями, - добавил Михаил Васильевич.

Для того, чтобы была соблюдена грань между наукой и туризмом, недавно был создан общественный фонд «Денисова пещера». Его главная цель - сохранение уникального археологического памятника и создание туристического центра. Попечителями фонда являются алтайские чиновники, бизнесмены и ученые. По словам экспертов, фонд будет также предоставлять гранты для ученых, проводить научные конференции и т.д.

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

Колыбель человечества

Денисову пещера недаром называют колыбелью человечества. Именно здесь были найдены останки нового подвида людей – денисовца, ставшие мировым открытием. Также археологи раскопали в пещере сохранившиеся частицы двух неандертальцев и Дэнни - девочки-метиса двух подвидов людей.

- По версии журнала Science, открытие неизвестного ранее вида человека – Homoaltaiensis (человека алтайского или денисовского человека) – это вторая по значимости мировая научная сенсация после обнаружения бозона Хиггса, - говорят в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

В целом в пещере было найдено большое количество различных артефактов, которые датируются временем от раннего палеолита до средневековья. Одна из последних находок этого сезона - фрагмент кольца из мрамора, которое, по словам ученых, принадлежало именно денисовцу.

- Денисовцы обитали в пещере с самого начала её функционирования и на протяжении 250 тысяч лет. Это была не привнесенная культура, а культура, сформировавшаяся на местной основе, что важно. У нас была не периферия древнего первобытного мира, Сибирь и Алтай, а это было одним из центров, – рассказал журналистам Михаил Шуньков.

Когда мы зашли в Денисову пещеру, работа там кипела – студенты-археологи под руководством ученых-наставников с совочком и мастерком подчищали рыхлый грунт.

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

- Сейчас мы занимаемся зачисткой, чтобы произвести фотосъемку отложений. Это требуется для археологического отчета и, чтобы на следующий год на данном участке можно было продолжить работу, - рассказала Валерия Михиенко, лаборант Института археологии и этнографии. - Данный полевой сезон очень богат на находки и открытия. Сейчас мы «копаем» начальный ветхий палеолит, в котором периодически находим украшения из мягкого поделочного камня и зубов млекопитающих, каменные орудия человека. Но, конечно, каждый археолог надеется найти антропологию – то есть находки, связанные именно с человеком. Это всегда интересно и сенсационно.

Что из себя будет представлять туркластер

Уникальных находок из Денисовой пещеры хватит, чтобы создать целый палеопарк. Он будет состоять из музейно-выставочного комплекса и эко-троп, олицетворяющих ветви человечества и различные культуры.

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

- К созданию проекта туркластера будут привлечены архитекторы, дизайнеры, ученые. Планируется, что это будет парк под открытым небом с сетью троп, объектов малой архитектуры и закрытые помещения, где будут представлены копии артефактов, которые были найдены в пещере, - сообщил Александр Дунец, исполнительный директор фонда.

Рядом с пещерой обустроят зону, в которой будет всё необходимое для комфортного отдыха, в том числе гостиница, ресторан и музеи. Этот участок станет центром туркластера, из которого будут организованы различные пешеходные туристические маршруты.

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

Естественно, что любой туркластер предполагает наличие хороших дорог до этих самых туристических объектов. Как вариант, решением проблемы может стать строительство новой трассы, которая свяжет сразу несколько туристических центров – Бийск, Белокуриху, Солонешное, Денисову Пещеру, Усть-Кан, Коксу и Белуху.

- Мы рассчитываем, что здесь будет Чуйский тракт-2, – говорит Олег Акимов, заместитель гендиректора по стратегическому развитию "Курорт Белокуриха".

К концу этого года проект туристического кластер и палеопарка возле Денисовой пещеры будет представлен научному совету. На реализацию проекта потребуется около пяти лет.