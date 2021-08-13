Сергей Шубенков: Операция мне не нужна

Сергей Шубенков Фото: Олег УКЛАДОВ

Несколько последних дней различные СМИ сообщали противоречивую информацию касаемо состояния алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова. Одни со ссылкой на спортсмена уверяли, что у него не серьезная травма, а другие категорически заявляли, что ему требуется срочная операция.

Устав от слухов и домыслов, Сергей Шубенков, воспользовавшись официальной площадкой Всероссийской федерации легкой атлетики, сделал окончательное заявление о своем текущем состоянии.

- Прошла неделя с моей травмы в Токио. И чтобы не плодились слухи о ней, сразу хочу расставить все точки над i. Разрыва ахилла до Токио у меня не было. Воспаление ахилла случилось в Новогорске, за десять дней до отъезда на Олимпийские игры. А уже в Токио случилось то, что случилось, - говорит барьерист

Там, в Токио, он вышел на разминку, пробежался, но почувствовал боль в ноги и его на инвалидном кресле отправили к медикам. А дальше – неутешительные прогнозы и судьбоносное решение сняться с соревнований.

Фото: скриншот страницы Сергея Шубенкова в Instagram

- Сразу на месте мне была оказана помощь и проведена своевременная диагностика в тот же день. Это большая заслуга врачей нашей команды. Сразу стало понятно, что разрыв ахилла у меня частичный, в целом все не так плохо, и лечиться мы начали уже в Олимпийской деревне, - продолжает спортсмен. - И наши же врачи из ФМБА мне на месте сказали, что все будет хорошо, что операция не требуется, что на ноге заживет все само собой, сформируется рубец.

В дальнейшем легкоатлету пришлось бы на время ограничить активность – примерно месяц провести на костылях, а на этот период ходить в ортезе и посещать физиолечение. Однако параллельно с этим спортсмен решил узнать, есть ли альтернативные варианты.

- Мои спонсор, известный австрийский производитель энергетических напитков, сразу организовал мне поездку в известную европейскую клинику, где я прошел тщательное обследование. Альтернативное мнение оказалось ровно такое же, как и мнение специалистов из ФМБА — операция мне не нужна. У ахилла надорвалась небольшая внешняя часть волокон, которые и были воспалены раньше, - говорит Шубенков. - Доктора сказали, что основной массив не пострадал, переходы в мышцы и крепления к костям — тоже, поэтому во вмешательстве нет нужды. Назначили терапию, рекомендовали ходить в ортезе, и в ближайшие несколько недель я буду проходить лечение и реабилитацию здесь, в Европе. И только после этого я, наконец-то, доеду до дома, потому что после Токио я был два дня в Москве, а потом отправился сюда. Все произошло очень быстро, немного напрягает вся эта суматоха, даже поспать некогда, все делается сразу и максимально эффективно. Надеюсь, что все будет хорошо, и в следующем сезоне я буду бегать очень быстро.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была стать для Сергея уже третьей в карьере, так как ранее он был участником лондонских Игр-2012, в 2016 году он проходил отбор в Рио, но не попал туда из-за допингового скандала, и вот в этом году он все же приехал на соревнования, но был вынужден сняться перед самым выходом на дорожку.

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