Как на Алтае теория шести рукопожатий спасла пса, которому грозило усыпление

Айк (на снегу), Винни (в машине) (фото: предоставлено героями публикации)

Ласкового пса Винни могли усыпить, но история закончилась счастливо, благодаря теории шести рукопожатий.

Вышел из леса

- Мне позвонила девятилетняя дочь Ярослава, отдыхающая в спортивном лагере в селе Алтайское. Всхлипывала: «Мама, давай возьмем собачку, иначе ее усыпят», - рассказала «Комсомолке» жительница Барнаула Инна Сковородникова.

По словам Инны, речь шла про пса, который летом, прихрамывая на одну ногу, вышел из леса к детскому спортивному лагерю в селе Алтайском. Ребята, увидев бедолагу, тут же взяли его под свою опеку, стали подкармливать. Назвали Винни - приблудыш показался им похожим на Винни Пуха.

- Ласковый пес, как преданный охранник, сопровождал их на спортивных площадках (см. видео). Но смена заканчивалась, и хозяева базы не знали, что делать с собакой, - рассказала Инна. - Было непонятно, как тот будет реагировать, когда приедут новые люди. По словам взволнованных детей, однажды они случайно услышали разговор взрослых сотрудников про усыпление собаки после смены.

Объявление Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Инна успокоила дочь, пообещав забрать Винни из лагеря. Одновременно решила подыскать хозяина четвероногому другу. Вскоре в ее Instagram появилось трогательное объявление:

«Собака с осмысленным, человеческим ровным и добрым взглядом. Смотрит глубоко, кажется, всю жизнь твою видит. Социально адаптирована, общество ей надо не агрессивное. Станет хорошим охранником для своих, к детям в лагере чужих не допускает. Пса, вероятнее всего, бросили в лесу, он вышел из леса. Хозяева базы ждут окончания смены и приняли решение об усыплении собаки, доставим собаку в город, необходимо найти руки».

- Я просила репост, сотни людей откликнулись, - рассказывает Инна. – Кто-то сразу готов был взять собаку на передержку, кто-то договорился с частным приютом, кто-то предлагал деньги на лечение лапки.

Новый хозяин

- Когда мне кинули это фото, сердце екнуло, так этот пес был похож на Айка, - рассказал «КП» Александр Волошин, президент Федерации борьбы Алтайского края.

По словам Александра, полгода назад он потерял любимую собаку – лайку Айка.

- Умный был пес, - вспоминает Александр. - Когда молодой был, тоже терялся в лесу на охоте, погнался за дичью. Тогда я вспомнил совет охотников, что нужно оставить какую-то вещь, умная собака к ней вернется. Бросил ветровку, на следующий день прихожу, Айк на ней лежит. Пока меня не увидел, даже не встал с нее.

А этой весной Айк из леса не вернулся.

- Иногда собак охотники увозят в другие места, поэтому я, увидев фото, которое мне прислали, тут же позвонил по объявлению, сказал, что пес очень похож на моего, но если даже это не он, в любом случае заберу, - рассказал Александр.

Из лагеря Винни приехал в автомобиле семьи Сковородниковых.

- При встрече я сразу понял, что это не Айк, несмотря на большое сходство, – рассказал Александр.

Винни настороженно и задумчиво смотрел на него.

- Конечно, мы нового питомца оставили, жить есть где, адаптируется. Дочка с ним уже на озеро ходила, с детьми очень ласковый, - рассказал новый хозяин собаки, в ближайших планах которого посетить ветеринара, чтобы подлечить Винни лапку и глаз.