В Барнауле водитель прокатил девушку на крыше автомобиля

Ролик сняли 11 августа. Скриншот с видео со страницы gibdd22 в Instagram.

В Барнауле мужчину наказали за то, что он прокатил девушку на крыше иномарки. Об этом сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

В соцсетях появилось на видео, на котором девушка едет на крыше автомобиля. Вскоре Госавтоинспекция Барнаула провела проверку. Полицейские установили, что ролик сняли 11 августа в 16:52. В это время 32-летний водитель автомобиля Honda Accord ехал по улице Попова от улицы Трактовой, в сторону улицы Власихинской. В этот момент девушка сидела на крыше иномарки. К счастью, она не пострадала. Что именно подтолкнуло ее к этому поступку, не сообщается.

В итоге за нарушение ПДД водителя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мужчину оштрафовали на 1000 рублей. Кроме того, с ним провели профилактическую беседу по безопасности дорожного движения, мужчине разъяснили возможные последствия подобных действий

– Госавтоинспекция Барнаула обращается к участникам дорожного движения и напоминает о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения, проявлять взаимное уважение, быть ответственными не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих людей, особое внимание проявлять к несовершеннолетним участникам дорожного движения, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что за последнее время на дорогах Барнаула произошло 478 ДТП, в которых 17 человек погибли и 588 пострадали, в том числе травмированы 86 детей.

Напомним, ранее мы сообщали, что за первые шесть месяцев 2021 года на дорогах Алтайского края погибли 111 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цифра выросла на 40,5%. В крае уже действует 141 рубеж контроля, в том числе 98 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 43 передвижных комплекса. Планируется разместить дополнительные стационарные камеры видеофиксации в новых местах концентрации ДТП. Подробнее об этом можно прочитать здесь.